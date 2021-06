CAMEROUN :: DECENTRALISATION ET ETAT CIVIL: UN RESEAU DE JOURNALISTES VOIT LE JOUR :: CAMEROON

L'univers médiatique camerounais vient de s'enrichir d'une nouvelle organisation professionnelle. Il s'agit du Réseau des journalistes et chargés de Communication ( Celcom) des collectivités territoriales décentralisées ( CTD), pour la promotion de l'état civil, de la décentralisation, du développement local et des activités des élus locaux, en abrégé RJ2CPDAE.

Après plusieurs mois de réflexion et d’échanges, les textes le régissant ont été adoptés en janvier 2021, et le Bureau exécutif national (BEN) constitué au cours d'une Assemblée générale tenue par visioconférence. Le BEN a pour président, Dimitri Wouassom Tchatchoua, plus connu sous l'appellation Demetrio Wouassom.

C'est un expert en Communication des collectivités territoriales décentralisées, et qui actuellement, est chef de service Communication et Relations publiques de la mairie de Kribi 2è , dans la région du Sud Cameroun. Il est entouré de quatre vice- présidents qui l'accompagnent dans l'accomplissement de ses missions : Pierre d'Assises Ondoua (opérateur principal de Développement et Management des CTD), Estelle Ndongo Nkollo (diplômée en Décentralisation option état civil), Lionel Modjo Fotso (expert en Communication des CTD) et Éric Nguele ( Journaliste à Canal 2).

D’après le président du RJ2CPDAE, l’idée de créer ce réseau est née de la volonté des membres fondateurs "d’accompagner l’accélération du processus de décentralisation, tout en promouvant l’état civil, le développement local, le développement participatif, ainsi que les activités des élus locaux ". Le Bureau exécutif national qui compte au moins une quinzaine de postes, devra s’appuyer sur l'expertise de certains de ses membres, pour atteindre les objectifs fixés. Il est question, pour cette Association à but non lucratif, apolitique et s’interdisant tout discours religieux ou tribal, de promouvoir l'état civil, le développement local au Cameroun, la décentralisation et les activités des élus locaux.

Elle entend entre autres, mobiliser et distribuer les ressources pour les travaux d’intérêt communautaire à travers le pays ; de poser un regard critique et faire des propositions pour améliorer les conditions de vie des populations, tout en conseillant les élus locaux en matière de Communication territoriale. La tâche est certes ardue, mais, le réseau a une vision claire et a déjà fixé le cap pour les cinq prochaines années.

Son plan d'actions, qui court jusqu'en 2026, va de l'acquisition des locaux à Yaoundé où se trouve son siège, à la création d'organes de presse pour promouvoir les activités des élus locaux et des CTD. En passant entre autres, par l'organisation de séminaires de renforcement des capacités de ses membres sur des thématiques liées à la décentralisation ; des campagnes de sensibilisation des populations sur le développement participatif et la gratuité des actes d'état civil; l’organisation des séances d'investissement humain, ou encore l’appui aux comités d’animation et de développement dans les collectivités. Et la liste n'est pas exhaustive. Le tout premier BEN du Réseau des journalistes et Celcom des CTD pour la promotion de l'état civil, de la décentralisation, du développement local et des activités des élus locaux est donc attendu sur le terrain de l'action.