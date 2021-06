CAMEROUN :: Grand Mall : une vitrine pour le made in Cameroon

Les produits locaux représentent 30 % des produits commercialisés dans l’enseigne de carrefour Market. Des facilités sont par ailleurs offertes aux distributeurs camerounais qui souhaitent s’installer au Grand Mall.

Bien que Carrefour Market soit le distributeur alimentaire exclusif du Douala Grand Mall, le Made in Cameroon y trouve une place. En plus de l’alimentaire, l’agro-alimentaire, les produits locaux sont présents dans le rayon cosmétique et même du textile dans le supermarché Carrefour. S’agissant précisément de l’agro-alimentaire et de l’alimentaire, cet espace offre aux consommateurs des confitures, des farines locales, des fruits, légumes, épices, poisson et de la viande produit localement. Plus de 70% de ces produits sont achetés aux fournisseurs locaux d’après le directeur de Cfao Retail, Luc Demez. En gros, les produits locaux occupent une part de 30% dans cette enseigne commerciale et il est question de faire passer ce chiffre à la hausse.

Le promoteur du Douala Grand Mall fait savoir que le Made in Cameroun a été pris en compte dès la conception du plan d’aménagement de ce centre. Mathurin Kamdem fait notamment allusion à des mécanismes visant à faciliter l’accès des distributeurs et des commerçants locaux aux espaces du Douala Grand Mall. « Traditionnellement dans les centres commerciaux, on laisse un gros effort à l’occupant pour aménager son espace avant de commencer son activité de commercialisation en lui donnant un black box. Nous avons anticipé, car cela pourrait être un frein pour les commerçants locaux.

Nous avons donc équipé 70% de nos locaux, soit des white box qui sont prêt à utiliser. Le distributeur qui vient s’installer dans cet espace n’a pas un centime à payer en dehors de mettre son enseigne. Le but poursuivi est de permettre aux distributeurs locaux de ne pas avoir cette barrière financière qu’on appelle le capex » A-t-il expliqué. En plus de ce mécanisme pour encourager la distribution des produits locaux, le Douala Grand Mall pense désormais leur donner plus de visibilité à travers les week ends du Made in Cameroun. L’initiative se veut une plateforme régulière d’exposition et d’échanges visant à aider PME locales à se structurer pour pouvoir offrir des produits de qualité répondant aux standards internationaux. La première rencontre devrait se tenir deux fois par an au Douala Grand Mall qui reçoit des milliers de visiteurs par jour.