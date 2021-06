USA : la chargée d’affaires bluffée par l’ingéniosité camerounaise :: CAMEROON

Vernelle Trim Fritzpatrick l’a fait savoir lundi dernier au ministre en charge de l’Économie, au cours d’une audience d’aurevoir.

Invitée à dire ce qu’elle pense du Cameroun au moment de quitter ses fonctions de chargée d’affaires adjointe intérimaire de l’ambassade des Etats-Unis au Cameroun, Vermelle Trim FritZpatrick n’a pas hésité une seule seconde. « J’ai été impressionnée par le talent et le dynamisme des jeunes camerounais, surtout dans le domaine du numérique », a-t-elle indiqué.

C’était au sortir de son audience avec Alamine Ousmane Mey, ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, lundi dernier. Vermelle Trim Fritzpatrick rendait une visite d’au revoir au ministre, au bout de trois années passées au poste de chargée d’affaires adjointe intérimaire à l’Ambassade des Etats-Unis au Cameroun. « Je pars du Cameroun triste, car j’aime vraiment ce pays, et j’ai été ravie d’y être », a-t-elle indiqué, non sans faire préciser d’où lui venait cet attachement.

« Je vais beaucoup manquer l’esprit entrepreneurial des jeunes camerounais que j’ai rencontrés tout au long de mon séjour ici. Vous avez un truc spécial je ne sais trop quoi, mais j’ai vraiment été impressionné par le fait que les jeunes que je rencontre sont plein d’énergie et d’engagement. Ils sont si doués et intelligents, la preuve, vous avez une Silicone Mountain à Buéa qui grouille d'immenses talents. Ces jeunes ont un tel engagement lorsqu’ils parlent de leurs projets et de ce qu’ils essaient de faire pour émerger et soutenir leurs familles », détaille- t-elle. Et logiquement, avec le ministre Alamine Ousmane Mey, les échanges ont notamment porté sur l’entrepreneuriat, le financement des projets, mais aussi les rapports commerciaux entre les deux pays.

Rappelant la bonne coopération qui existe entre le Cameroun et les Etats- Unis, la diplomate américaine a plaidé pour la promotion des investissements américains à travers une implantation plus accrue des entreprises américaines au Cameroun. Ce qui qui aura pour bénéfice davantage d’emplois crées aux jeunes camerounais et de la valeur ajoutée à l’économie nationale. « Nous avons les opportunités qui existent pour promouvoir le commerce et les programmes de développement économique du Cameroun, en usant de l’expertise des entreprises américaines », a-t-elle fait savoir.

Le ministre de l’Économie s’est, quant à lui, réjoui de la qualité des relations de coopération entre les deux pays. Une coopération qui, selon lui, s’enrichit au fil des années de réalisations concrètes dans le développement économique du pays. Vermelle Trim Fritzpatrick quitte le Cameroun dans deux semaines, après y avoir séjourné pendant trois ans.