Condoléances de la Comicodi suite au décès du Dr SOBZE SANOU MARTIN

Pr. TSAFACK NANFOUSSO ROGER, Recteur Université de Dschang

Monsieur le Recteur, Très cher frère, Mais alors, quelle triste nouvelle !

Qu’est-ce que notre université fétiche et symbole emblématique de la connaissance, du savoir, de la recherche et de la formation dans les hauteurs rafraîchissantes et rassurantes de l’Ouest, aurait, incidemment, mal fait dans l’esprit des ancêtres, pour mériter cette succession de pertes ?

La nouvelle du décès du Docteur Martin Sobze Sanou, quelques temps seulement après le départ sans préavis d’une autre sommité nôtre, m’a complètement déstabilisé. Mais face à la douleur, à la dureté de l’épreuve et à la peine immense, comment ne pas en appeler à la patience, la réflexion et une positive méditation sur le sens de la vie !

Je sais combien solide est la cohésion organique, morale et académique au sein de ce temple exceptionnel de ressourcement, et je sais que par cela, pour cela et avec cela, vous saurez réinventer la confiance et garder l’espoir dans tous vos projets.

Puisse la grande famille accepter ici, mes condoléances, les condoléances d’un ami, d’un fils, d’un membre, d’un frère et acteur consacré, d’un serviteur et d’un témoin pour l’éternité de ce que nous sommes et aspirons à devenir avec, par et pour l’Université de Dschang !

Condoléances, Monsieur le Recteur et très cher frère.

Le Dr et vice-doyen s’en est allé, et il reposera dorénavant en paix, sous la protection de nos ancêtres./.