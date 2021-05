CAMEROUN :: Université de Yaoundé 1: Voici les responsables nouvellement nommés et installés :: CAMEROON

Ambiance de fête, à la salle des Actes de l'Université de Yaoundé 1, ce vendredi 28 mai. Les responsables tout récemment nommés par le président de la République le 26 mai 2021, ont été installés dans leurs nouvelles fonctions, par le recteur de l'Université de Yaoundé 1, le Prof. Maurice Aurélien Sosso.

Il s'agit de :

Vice-recteur chargé du Contrôle interne et de l'Evaluation: Prof. Aboya Endong Manassé ;

Conseiller technique auprès du recteur: Prof. Nicolas Gabriel Andjiga ;

Directeur des Affaires administratives et financières : Prof. Salomon Bilong ;

Directeur des Affaires académiques et de la Coopération : Prof. Alphonse Joseph Tonyè;

Directeur des Infrastructures, de la Planification et du Développement : Madame Ze Akam, née Ngaleba Pauline ( Professeur d'Espagnol des lycées d'enseignement secondaire général);

Doyen de la Faculté des Sciences de l'éducation : Prof. Cyrille Bienvenu Bela;

Directeur de l'Institut Universitaire des Technologies du Bois ( IUT - BOIS) : Prof. Benoît Ndzana.

Après avoir fait l'éloge académique et loué les parcours respectifs et l'expérience professionnelle accumulée des responsables nouvellement nommés, le recteur de l'Université de Yaoundé 1, le Prof. Maurice Aurélien Sosso a déclaré à l'attention de ces derniers :

" M'adressant maintenant à vous, sachez que vous devrez tout mettre en œuvre pour mériter la très haute confiance que Son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État a placée en vous. Pour cela, vous avez l'impérieux devoir de faire montre de loyauté, d'engagement, de dévouement et de responsabilité, chacun en ce qui le concerne. Dans le cadre de l'exercice de vos fonctions, vous devez en toutes circonstances, faire preuve de réserve et d'exemplarité."

Et de conclure : "Vous trouverez toujours auprès de moi, toute l'écoute, tout l'encadrement, la confiance et la considération qui conviennent. Sur ce, je vous déclare installés dans vos fonctions respectives de vice-recteur, conseiller technique auprès du recteur de l'Université de Yaoundé 1, directeurs des services centraux et chefs d'établissements."

La cérémonie d'installation a pris fin à la salle des Actes de l'Université de Yaoundé 1, avec la joie des quelques membres des familles des responsables installés, notamment les épouses, avec leurs splendides bouquets de fleurs. Professeur agrégé de Médecine lui-même, le recteur de l'Université de Yaoundé 1 a fermement requis un nombre très restreint de membres des familles à accéder à la salle de la cérémonie, en respect des mesures barrières édictées par le gouvernement, en vue de limiter autant que faire se peut, la propagation de l'épidémie du Coronavirus.

Place maintenant au travail, et que le maçon soit jugé au pied du mur.