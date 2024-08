Un grand moment de show à n'en point finir, Barbara Clémence a tout simplement assuré dans la magnifique salle de fête du Birmingham Palace Capitale lors du grand gala des Vétérans à Bruxelles.

Un événement organisé par la sublime et charismatique Pauline Ngo MAHOP présidente du 2.0 de Bruxelles.

Artiste musicienne et compositeur, le rythme Bikutsi a été incarné ce soir par l'artiste.

Avec amour, séduction et la manière, l' artiste musicienne Barbara Clémence a mis le show et c'est avec passion que nous revenons sur cette belle et magnifique prestation sous le regard des éditions Sopieprod Paris.