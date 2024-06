AFRIQUE :: Patrice Motsepe est-il dans un projet de contrôle du pouvoir politique au Cameroun ? :: AFRICA

Alors que le Cameroun organisait la CAN 2021, les rumeurs persistantes faisaient état de l'entrée du milliardaire Sud-Africain dans le capital de l'entreprise brassicole UCB.



Bien que l'information n'ait jamais été rendue publique, plusieurs sources confirment la présence de Motsepe aux côtés Dangote dans le capital de cette entreprise qui en 2015 avait explosé, passant de 2,9 milliards de FCFA à 25 milliards de FCFA.



L'actionnaire majoritaire étant celui qui nomme le DG, la nationalité Nigériane du Directeur Général de cette entreprise ne laisse aucun doute sur le contrôle de la structure par le Nigeria.



Depuis l'arrivée encore non publique de Motsepe dans cette structure, rien ne va plus entre cette famille et l'icône nationale, Samuel Eto'o.La guerre s'est déportée au sein de la CAF , Motsepe serait déterminé à détruire Samuel Eto'o au risque d'une grogne social au Cameroun.

Sa présence dans le capital de cette entreprise, qui en même temps est un gros partenaire d'une chaîne de télévision anti Eto'o et proche de l'opposition devrait alerter les autorités.



Motsepe et Dangote sont deux milliardaires africains parmi les plus grosses fortunes, ils ont pratiquement le même parcours dans les affaires et sont en quête d' investissements en Afrique Centrale.



En ciblant Samuel Eto'o, Motsepe n'est-il pas dans un projet de contrôle du pouvoir politique au Cameroun ?