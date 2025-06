Le gouvernement camerounais déclare la guerre à « Jedolo » :: CAMEROON

Le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille (MINPROFF) dénonce l’existence d’un site internet au contenu choquant, baptisé "Jedolo" , qui représenterait une grave menace pour la protection des enfants, en particulier des jeunes filles. Selon les autorités, cette plateforme serait utilisée à des fins de proxénétisme, exposant de très jeunes filles à des abus sexuels de la part d’adultes.

Dans un communiqué radio-presse rendu public, le ministère qualifie cette pratique d’inacceptable et la considère comme une violation flagrante des droits de l’enfant, en contradiction avec les textes nationaux et internationaux ratifiés par le Cameroun. Il est notamment fait référence au Protocole facultatif à la Convention relative aux Droits de l’Enfant, qui interdit expressément la vente, la prostitution et la pornographie impliquant des enfants.

Vigilance accrue des parents et réponse judiciaire

Face à cette situation préoccupante, la Ministre Marie Thérèse Abena Ondoa lance un appel pressant aux parents, les exhortant à renforcer la communication avec leurs enfants et à faire preuve d’une vigilance accrue. Elle insiste sur le rôle crucial des familles dans la prévention des comportements à risque chez les jeunes.

Sur le plan institutionnel, le gouvernement a saisi les services compétents afin de prendre des mesures urgentes, notamment la fermeture du site incriminé et l’identification des responsables, en vue de leur poursuite judiciaire.

Appui aux victimes et engagement collectif

Le communiqué encourage également les victimes ou témoins d’abus liés à ce site à signaler toute information utile via la Ligne Verte d’assistance aux enfants (116) ou en appelant les numéros 222 23 25 50 et 222 22 61 74, dans l’objectif de faciliter l’interpellation des auteurs.

La Ministre appelle à une mobilisation citoyenne et au civisme collectif pour mettre fin à ce qu’elle qualifie d’entreprise immorale, dangereuse pour la jeunesse et facteur de propagation de maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH/SIDA.

Ce communiqué illustre la volonté claire des autorités camerounaises de protéger les mineurs contre toute forme d’exploitation sexuelle et de garantir le respect de leurs droits, en éradiquant toutes les formes de criminalité en ligne ciblant les enfants.