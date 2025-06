Arrestations de Militants du MRC au Cameroun : Quatre Opposants Détenus Sans Motif :: CAMEROON

Quatre militants du MRC ont été arbitrairement interpellés à Douala, dans un contexte de tensions politiques croissantes au Cameroun. ESSAMA André Blaise et Daniel A DAN MOUNYOL ont été arrêtés le 7 juin 2025 près du marché Kololoun et au Bois des Singes. Idriss FOSSO et William BENTSE ont été appréhendés le 8 juin à Bonabriso, à proximité immédiate de la résidence où le président national du MRC, Maurice Kamto, est actuellement confiné par les forces de sécurité.

Selon des témoignages recueillis, aucun des détenus ne connaît les motifs précis de son arrestation. ESSAMA Blaise a été interpellé alors qu’il commentait le retour de Maurice Kamto de Paris vers le siège du parti. Daniel A DAN MOUNYOL, absent de Douala depuis un mois et sans accès aux actualités politiques, a été arrêté après avoir envoyé un message vocal encourageant les militants de sa section à reprendre leurs activités. Idriss Fosso et William BENTSE ont été interpellés alors qu’ils tentaient de rejoindre leur leader.

Ces arrestations ciblées illustrent la stratégie de répression politique du régime. Les quatre militants ont été localisés respectivement à la Police Judiciaire et à la Brigade de Gendarmerie de YOUOWE, où ils sont détenus sans inculpation formelle. Le Collectif d’Avocats Sylvain SOUOP a immédiatement offert son assistance juridique, soulignant le caractère illégal de ces détentions.

Cette escalade répressive survient alors que le siège du MRC à Deido, où des milliers de partisans s’étaient rassemblés plus tôt dans la journée, est désormais calme. Il est notable qu’aucune manifestation du MRC n’a jamais provoqué de dégâts matériels depuis la création du mouvement en 2012, contredisant les prétextes sécuritaires avancés par les autorités.