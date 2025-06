FRANCE :: LONGUE LONGUE MENACE D’EXPULSION : LA CHUTE D’UN LIBERATEUR VERS UN RETOUR FORCE

La situation de l’artiste Longué Longué, celui que l’on surnommait « le libérateur du peuple camerounais », vient de prendre un tournant tragique. La justice française, de plus en plus sévère envers les exilés, vient de lui passer les chaînes. La scène aurait pu sembler anodine si chacun de nous n’avait vu cette vidéo glaçante attestant la torture qu’il a subie dans les cellules de son pays tant aimé. Longué Longué, connu pour sa voix puissante et ses prises de position parfois tranchantes, a fait danser et chanter l’Afrique entière.

Comme Lapiro de Mbanga, il est passé de la musique à la politique, mû par une passion sincère. Mais il ne s’est pas arrêté là. Il a pris la parole, a condamné, menacé, avant d’être arrêté, puis torturé. Libéré, il a demandé pardon. Mais il a recommencé, dénoncé encore, jusqu’à fuir le Cameroun dans l’espoir de retrouver la paix ailleurs. Mais derrière le jargon sec de la bureaucratie française se cache une réalité implacable : l’artiste camerounais Longué Longué est sommé de quitter le territoire français.

Le couperet est tombé : l’OQTF Obligation de Quitter le Territoire Français est désormais en vigueur à son encontre. Sa demande d’asile politique a été définitivement rejetée. Le chanteur libérateur sentimental, a désormais jusqu’au 31 juillet 2025 pour quitter la France volontairement. Passé ce délai, une expulsion forcée l’attend au tournant d’une dérive : le Cameroun. L’ironie est amère : celui qui dénonçait le régime de Yaoundé n’a plus de refuge, même dans la patrie autoproclamée des droits de l’homme.

Aujourd’hui, Longué Longué vit dans l’angoisse constante d’une arrestation. Paris, ville des exils rêvés, est devenue menaçante, aux « dents longues », prêtes à refermer leurs mâchoires administratives sur tout prétendant. La honte, disent certains. D’autres, plus cyniques, lui crient : « Rentre au Cameroun ! Enlève la honte sur toi ! » Mais ce drame personnel révèle une fracture plus profonde. Peut-on se revendiquer panafricaniste radical tout en cherchant refuge chez l’ancien colon ?

Longué Longué a souvent dénoncé les injustices, tiré à boulets rouges sur les élites de son pays, fustigé les compromissions y compris les colons qui pour lui occupait les quartiers chics comme Bonapriso ou Bonamoussadi. Pour ses détracteurs, cette OQTF serait le juste retour de flamme d’un engagement politique mal calibré : « Il se moquait des souffrances de ses compatriotes, pensant être à l’abri en France », accusent certains sur les réseaux sociaux. Mais est-il juste de réduire le sort d’un homme à ses erreurs passées ?

À cinquante ans, Longué Longué se retrouve sans stabilité, sans filet, à un âge où l’on aspire à la sérénité. Son sort questionne : que devient un homme qui a perdu à la fois sa patrie d’adoption et sa légitimité aux yeux de la sienne d’origine ?

Longué Longué, désormais seul face à son destin, doit choisir : partir la tête haute ou attendre l’humiliation d’une expulsion. Dans tous les cas, c’est une page qui se tourne. Pour tous ceux que sa musique a un jour émus, et pour ces exilés qui ont cru, ne serait-ce qu’un instant, que la France pouvait encore offrir un havre, l’histoire de Longué Longué résonne comme un écho amer. Aujourd’hui, l’artiste oscille entre le Coq Noir, où il se produit parfois les soirs, et les rues du 18ᵉ arrondissement, où il savoure le tarot avec nostalgie.

Mais pour un créateur inspiré comme lui, c’est peut-être une nouvelle page qui s’ouvre, une vie à reconstruire, à sublimer, et, comme toujours, à mettre en musique. Car un artiste véritable ne meurt jamais vivant. Il endure, il transforme la douleur en mélodie. Longué Longué est de ceux-là : un homme aux chemins cabossés, mais à la résilience tenace. Il se relèvera. Un jour. Et ira, comme le destin semble l’avoir écrit, jusqu’au firmament. Espérons seulement qu’il en reviendra plus humble, lorsque la lumière, de nouveau, l’éclairera.