Lettre aux professionnels des médias et autres influenceurs des médias sociaux du Cameroun

Une profonde soif de changement dans le pays : un rôle pour les médias…

Chers amis,

Chers confrères,

Le Cameroun se trouve à un carrefour critique en cette année électorale 2025. Les crises politiques, économiques et sociales qui frappent le pays se sont aggravées à un point où l’inaction n’est plus une option.

Aujourd’hui plus qu’hier, nous avons la faiblesse de croire que les citoyens comptent sur nous, journalistes et professionnels de la communication, non seulement pour rapporter les les faits, mais aussi pour servir de gardiens de la vérité, de catalyseurs de la responsabilité et d’animateurs d’un dialogue national éclairé.

Nombre de nos concitoyens semblent avoir baissé les bras de désespoir! “Le Cameroun, c’est le Cameroun. Que peut-on faire?” est devenu un refrain commun à travers le pays.

Comme frappés par une sorte de fatalité, nous semblons avoir abandonné tout espoir, toute volonté de véritable développement national et tout espoir d’avenir pour le pays.

Dans la jungle politique qu’est devenue notre pays, le mantra est la survie du plus fort. Les étudiants sortent des collèges et des universités sans rien attendre d’autre que la lutte pour survivre à une autre journée.

Médecins et infirmiers sont diplômés d'institutions médicales autrefois réputées, sans aucune perspective de carrière dans des centres de santé délabrés qui ont un besoin criant de personnel qualifié.

Les établissements universitaires jonchent le paysage national, tandis que les enseignants errent dans les rues à la recherche d'emplois bien rémunérés.

Les agriculteurs, qui continuent de cultiver la terre malgré des difficultés croissantes, sont confrontés à l'impraticabilité persistante des routes pour acheminer leurs produits vers une population démunie.

Depuis trop longtemps, les symptômes de notre déclin sont évidents : une gouvernance chancelante sous le poids de la poursuite d’intérêts particuliers, une économie aux prises avec une corruption et une mauvaise gestion massives, et une société de plus en plus divisée par le tribalisme et des suspicions ethniques fabriquées de toutes pièces. Pourtant, au milieu de ces crises, une vérité demeure: nous avons le pouvoir de façonner le récit, d’apporter la clarté là où règne la confusion et de demander des comptes aux détenteurs du pouvoir.

Nous pouvons contribuer à tracer la voie vers un avenir prospère, mais nous devons tous être convaincus de la capacité de ce pays à se relever et à trouver sa place de leader en Afrique.

Croyez-vous, au fond de vous, que le Cameroun peut et doit le faire? Pensez-vous que nous avons aujourd’hui les dirigeants qui ont les politiques et la vision nécessaires pour y parvenir ?

À l’approche de l’élection présidentielle, il est urgent de procéder à un bilan national, de débattre now options de dévelopement, et aux dirigeants de proposer des solutions crédibles pour sortir des crises auxquelles nous sommes confrontés. Il est vrai que la crainte générale de fraude électorale a jeté une ombre au processus, décourageant le débat ouvert et limitant l'émergence de candidats porteurs d'idées nouvelles et de programmes viables. La désillusion du public s'accentue et l'espace d'un débat constructif se rétrécit.

Dans une telle conjoncture, le rôle des médias devient encore plus crucial. Nous devons recentrer le débat national sur les questions essentielles : la gouvernance, la reprise économique, la stabilité sociale et l’avenir de la démocratie. Nous devons défier les forces qui cherchent à étouffer le débat, dénoncer les mécanismes qui perpétuent la stagnation politique et donner voix aux aspirations du peuple. Il ne s’agit pas d’un appel au sensationnalisme, ni à la partisanerie.

Il s’agit d’un appel à un engagement renouvelé en faveur d’un journalisme qui informe plutôt qu’il n’enflamme, qui cherche des solutions plutôt que de simplement exposer les problèmes. Le peuple camerounais a besoin de faits exempts de toute allégeance politique, de perspectives qui éclairent plutôt qu’elles n’obscurcissent, et d’histoires qui reflètent les luttes et les aspirations de la nation.

Nous devons nous poser des questions difficiles: servons-nous véritablement l’intérêt public ou sommes-nous empêtrés dans les mêmes dysfonctionnements que ceux que nous dénonçons? Fournissons-nous la profondeur d’analyse nécessaire ou nous contentons-nous de relayer le bruit des crises sans en rechercher les causes profondes? Avons-nous fait suffisamment pour favoriser le dialogue et la responsabilité, ou avons-nous laissé l’espace de la vérité se rétrécir sous le poids de la peur et de l’influence?

L'histoire jugera la façon dont les médias camerounais ont réagi à ce moment.

Ne soyons pas des spectateurs, mais des porte-étendards de la vérité. Reprenons les idéaux les plus élevés de notre profession, non pas pour nous-mêmes, mais pour l'avenir de la nation que nous servons. Comme dans la légende du colibri, que chacun fasse sa part: il est temps de faire un examen de conscience. Il est temps d'agir. Nous vous invitons à vous demander : “Qu'ai-je fait pour contribuer à un changement significatif dans le pays ?” La réponse est dans votre conscience, et vos actions futures en témoigneront!

Permettez-nous de suggérer quelques pistes d'action:

i.) Aidez le pays à identifier le dirigeant qu'il souhaite avoir en ce moment. “Enterprise Cameroon” recherche un PDG (Chief Executive Officer, en anglais).

Les médias devraient initier et soutenir le processus de consensus sur le profil du dirigeant que nous allons recruiter et sur la description de poste. Vous recevrez dans les prochains jours un exemple du profil et des termes de référence (TDR) qui pourraient guider la recherche du prochain président du pays.

ii.) Un recentrage définitif des préoccupations sur les personnes, les personnalités, le football et les scandales vers les véritables problèmes auxquels le pays est confronté et les solutions à ses nombreux problèmes.

Chaque Camerounais a une idée des solutions possibles aux problèmes qui le touchent directement. Les professionnels des médias devraient s'informer et les mettre en lumière, en particulier ceux qui exercent actuellement des fonctions dirigeantes ou aspirent à le devenir.

Nous espérons que nous saurons, individuellement et collectivement, répondre aux exigences de notre époque. Nous espérons que les futures générations de professionnels des médias camerounais se souviendront avec fierté et trouveront l'inspiration dans le travail que nous avons accompli pour sauver notre pays lorsqu'il nous revenait de l'aider à gagner la guerre pour la démocratie et le développement.

Cordialement

Pour Cameroon New Vision Group (CANVI)

Eric CHINJE

6 Juin, 2025

