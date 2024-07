CAMEROUN :: Election au Barreau : Le bâtonnier Eric Mbah veut il s’accrocher au pouvoir ? :: CAMEROON

Au terme se son mandat de deux ans, la presse s’interroge sur la convocation de l’Assemblée élective au barreau du Cameroun. Cependant que le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC continue ses manœuvres d’encrage au pouvoir.

Le regard est fixé sur Eric Mbah, l’actuel bâtonnier porté Au terme de l'assemblée générale élective des avocats tenue à Yaoundé du 18 au 20 juin 2022. Pour un mandat de deux ans. Il avait obtenu 1 285 voix sur près de 2 800 votants. Au début de son mandat, la tache du nouveau bâtonnier était plutôt « commencer par rassembler large, au-delà des clivages, et redynamiser ce corps essentiel à la promotion de la démocratie et des droits de l’homme et qui est en proie à diverses crises et difficultés »

Au terme de ce mandat, la presse parle de Barreau divisé et se demande si « Le Bâtonnier veut prolonger son mandat jusqu’en mai 2025 ». Pour le journal Innovations paraissant à Yaoundé la capitale du Cameroun, Le mandat du bâtonnier Me Eric Mbah s’est achevé le 20 juin dernier. Les avocats qui attendent l’organisation de l’Assemblée générale élective pour désigner le nouveau bâtonnier sont surpris d’apprendre que le bâtonnier souhaite prolonger son mandat jusqu’en mi 2025. Président de l’Assemblée générale Me Kless Kouanou soupçonné d’être manipulé par le bâtonnier.



Cependant qu’au sein du parti au pouvoir, les manœuvres pour rester au pouvoir se multiplient avec, notamment, cette Visite du PM à Ngaoundéré. Le journal Le Flambeau estime que « Le Rdpc va sortir l’artillerie lourde ». Sous la houlette de l’honorable, Théophile Baoro, chef de la Délégation Permanente Régionale du Comité central du Rdpc pour l’Adamaoua par intérim, et membre du Bureau politique, la totalité des organes de base du Parti du président Paul Biya entend se mettre en évidence dans une logique de démonstration de force, pour accueillir de la plus belle des manières, le Premier ministre, Joseph Dion Ngute, qui effectuera une visite de travail dans cette partie du pays, du 25 au 26 juillet prochain…