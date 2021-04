TCHAD :: Le Manifeste du Médiateur Universel: La Mort tragique du Président IDRISS DEBY ITNO :: CHAD

Un Chef d’Etat, Chef militaire éprouvé, président du Tchad, Pays voisin entretenant des relations de coopération étroites, sereines et fructueuses avec le Cameroun, IDRISS DEBY ITNO, est passé de vie à trépas le 20 Avril 2021, dans des conditions qui comportent encore des zones d’ombres.

IDRISS DEBY ITNO, dont l’influence et la puissance dans le concert diplomatique sous-régional et régional, s’expriment mieux par la présence de ses compatriotes à la tête de la Banque des Etats de l’Afrique centrale ainsi que de la Commission de l’Union Africaine, aura marqué profondément toute les réflexions géopolitiques et géostratégiques sur le destin des peuples Africains durant les trois dernières décennies.

Le MPDR rappelle que la mort d’un Homme, quel que soit son statut, son rang, ses œuvres positives ou négatives, constitue toujours un moment incontournable de deuil fait de regrets, de remords, de peines, de doutes et d’incertitudes. Aussi, l’expression des passions incontrôlées, de célébrations infantiles et des comparaisons de même que des accusations et des projections de toute nature, procède d’un manque de maturité.

Le MPDR s’incline devant la mémoire d’un Homme qui a accompli sa mission, selon sa propre vision et les rapports des forces de son contexte. Il a achevé cette mission. Que son âme repose en paix. Dieu seul le jugera.

Le MPDR présente ses condoléances à sa famille, et insiste sur une prise en compte dans toute analyse, qu’il appartient à chaque peuple, de se donner les dirigeants qu’il mérite, et c’est au même peuple et à lui seul, qu’il revient de tracer les chemins et de définir les critères de toute transition ou succession.

Le MPDR ne doute pas un seul instant, de la volonté du peuple tchadien de privilégier le dialogue et la réconciliation, seul gage d’une stabilité de long terme et d’un destin pacifique consensuel./.