CAMEROUN :: MA PREUVE QUE MAURICE KAMTO A REMPORTÉ L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DU 07 OCTOBRE 2018 :: CAMEROON

360 pages de faits, juste de faits. Autant dire que chacune de ces pages n’est qu’un miroir que l’on a promené le long d’un chemin; celui de l’année 2018 précisément; avec quelques rétrospections utiles. Il s’agit donc d’un livre de vérité : vérité sur la personnalité d’un homme que le système a voulu/veut broyer parce qu’il aura eu l’audace d’être un politicien différent dans un environnement qui dévore la concurrence loyale; vérité sur son histoire, celle de ses combats, de ses mœurs; vérité sur son Amour profond pour le Cameroun. Vérité finalement sur sa victoire usurpée du 07 octobre 2018.

Ne vous attendez donc pas à une analyse politique; vous seriez déçus. Jean Bruno Tagne, Yondo Black, Boris Bertolt...s’y sont largement prêtés. Tout ce qui est dit ici a eu lieu dans le landerneau politique Camerounais et reste vérifiable. Je vous livre des faits et vous en ferez l’interprétation que vous voudrez. Je sais tout de même qu’à la fin de votre lecture la question de savoir si oui ou non Maurice Kamto est sorti vainqueur du scrutin du 07 octobre 2018 sera élucidée. Vous n’en aurez plus aucun doute.

Ce témoignage est peut-être pour la postérité mais il est d’abord pour vous, pour nous tous; plus encore pour ceux d’entre nous qui regardaient les batailles d’hier avec indifférence. Il taira nos incertitudes et renforcera notre engagement. Mais aussi, il nous rendra triste par moment et colérique par d’autres.

Je vous souhaite de l’avoir à votre chevet; je vous souhaite de le lire...pas pour me faire plaisir mais pour mieux asseoir votre foi au combat que vous menez et qui souvent semble surpasser vos forces. Vous comprendrez pourquoi certaines personnes sont si heureuses et déterminées à descendre dans les rues; pourquoi malgré les violences elles demeurent debout et fidèles à leur engagement; vous comprendrez pourquoi nous soutenons sans réserve Maurice Kamto et n’avons jamais douté de lui.

A l’heure où je vous rends ce témoignage permettez-moi de saluer « révérencieusement » quelqu’un sans qui la rédaction de ce livre n’aurait pas été possible. Il s’agit de Jean Bonheur Tchouafa, un homme aux convictions inspirantes. A sa suite je rends hommage à Marlène, Pascale, Bralyne Vanessa, Audrey Rose, Julienne Christelle, Marie Flore, Wilfried, Cyrille, Laurel, Serge Eric, Fabrice, Steve, Albrand, Hermann, Abdel, Christian Marcel, Olympio, Darling, Guy Laurent et à ceux dont les noms ne me parviennent plus, ces amis et frères de la Taskforce force MK 2018 qui ont accompagné le Président élu partout où il fallait porter son message auprès du peuple Camerounais. Ce livre est aussi leur inspiration, je dirai même leur propriété intellectuelle, leur mémoire.

Je voudrai finalement remercier Boris Bertolt qui est celui qui m’a intéressé à l’activisme et au web-journalisme, à Olivier Bibou Nissack qui m’a souvent surestimé pour mieux me construire et Maurice Kamto à qui je dois mon engagement politique

Pour le moment, le livre est disponible en France via ce lien

Et au Cameroun via : 696140477, 675471374

PRIX : 10,000 FCFA

Dès lundi il sera disponible à travers le monde entier via ce lien