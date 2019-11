MONDE ENTIER :: Grande tournée dédicace de Jean-Bruno Tagne en France : A Noter dans vos agendas :: WORLD

Jean Bruno Tagne, le journaliste le plus doué de sa génération entame une tournée de dédicace en France

Avec le soutien de l’association Survie, il donnera plusieurs conférences sur la situation politique du Cameroun en plus de la dédicace de son livre “Accordée avec fraude. De Ahidjo à Biya comment sortir du cycle des élections contestées”.

La vie politique du Cameroun est à ce jour, plombée par la contestation des résultats à l’élection présidentielle d’octobre 2018.

En prenant de la profondeur sur l’histoire du Cameroun, on s’aperçoit que le contrôle des résultats des consultations électorales est la clé de voûte du système qui règne sur le pays, depuis l’indépendance. Inscriptions, établissement des listes et cartes, déroulement du scrutin, dépouillement, dénombrement des votes et proclamation des résultats : toutes ces opérations sont sous contrôle du pouvoir en place et aucune voie n’est donnée à la « surprise ».

L’auteur, Jean-Bruno Tagne met le doigt dans l’engrenage de la politique camerounaise, à l’un des points où ça coince. Seule une solution concertée, clarifiée et inclusive, permettra au Cameroun de sortir du bourbier politique dans lequel il s’est enfoncé. Jean-Bruno Tagne est journaliste politique.

Voici le programme provisoire en attendant des adresses précises :

Lille : 22 NOVEMBRE

Paris : 3 décembre

Genève : 6 décembre

Clermont Ferrand : 9 décembre

Angers : 10 décembre

Bressuire : 11 décembre

Nantes : 12 décembre

Contact : 0033605802937