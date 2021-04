CAMEROUN :: JACQUES FAME NDONGO : «Le Rdpc aime le débat d’idées. Il est prêt, sur tous les sujets» :: CAMEROON

Le secrétaire national à la communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) au pouvoir a, le 1er avril 2021 réagi, après le lancement par une coalition de sept partis politiques d’opposition, d’une plateforme de concertation visant à modifier le code électoral.

Cinq observations ont été faites par le Pr Jacques Fame Ndongo, le 1er avril 2021 après une réunion de partis politiques demandant la modification du code électoral. Si le débat divise depuis plusieurs années la classe politique camerounaise, le secrétaire à la communication du comité central du Rdpc n’y voit pas d’inconvénients, plutôt l’expression même de la démocratie. «Au Cameroun, le débat politique est libre, démocratique, transparent, responsable, pacifique, conformément aux lois et règlements de la République.

Le Rdpc aime le débat d’idées. Il est prêt, sur tous les sujets», a-t-il réagi dans une tribune. Toutefois, a rappelé le Pr Jacques Fame Ndongo, seuls les partis politiques représentés au parlement (et qui en ont convenance) ont le loisir de présenter une proposition de loi au parlement, conformément aux dispositions constitutionnelles et législatives. In fine, il appartiendra au parlement, le cas échéant, de se prononcer sur la recevabilité d’une éventuelle proposition de loi (quant à sa constitutionnalité) et, le cas échéant, sur son adoption, si tant est que les 2/3 des députés et des sénateurs soient d’avis qu’il faille accorder du crédit à pareille proposition de loi.

«Il ne s’agit donc point, simplement, de collecter des suggestions et de les «exploiter». Encore faut-il braver victorieusement les fourches caudines démocratiques et incontournables du parlement. Les contributions émanant des «partis politiques, organisations ou personnalités de la société civile» et «exploitées par un secrétariat technique » ad hoc ne peuvent pas, au regard des lois et règlements de la République, adoptées par la rue, ou par un conclave lové dans l’évanescence nébuleuse de certaines imaginations fécondes, mais par le parlement.

«Tout le reste ne serait que logorrhée et fantasmagorie », fait savoir Jacques Fame Ndongo. Sept partis politiques, à savoir : Union des mouvements socialistes (UMS) de Pierre Kwemo; United Socialist Democratic Party (USDP) de Prince Ekosso, Social Democratic Front (SDF) de Joshua Osih; Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) de Maurice Kamto; Parti camerounais pour la réconciliation nationale (Pcrn) de Cabral Libii, Mouvement progressiste (MP) d’Hilaire Dzipan et Union pour la démocratie et le progrès (UDC) de Tomaino Ndam Njoya ont lancé une plateforme de concertation visant à modifier le code électoral.

Au cours de leur rencontre tenue le 31 mars 2021 à Yaoundé, ces acteurs politiques ont mis sur pied un secrétariat technique, « conscients qu'il existe de nombreux désaccords sur plusieurs dispositions du code électoral en vigueur, ainsi que des dispositions obsolètes, des contradictions et des vides juridiques, ce qui fait obstacle á la plénitude de l'exercice d'un droit fondamental, le droit de vote, puis, à l'éventualité d'une alternance pacifique et démocratique », écrivent- ils dans leur communiqué conjoint. Ils expliquent que le secrétariat technique vise à « mettre en place un système électoral nouveau ou amendé pour la stabilité et la prospérité de notre pays ».

Les autres partis politiques, Organisations et personnalités de la société civile désireux de participer à cette dynamique doivent transmettre leurs contributions au plus tard le 15 avril 2021. Cette assise est la première conséquence de l’ «Appel» lancé le 1er mars 2021 par Maurice Kamto. Le président national du MRC souhaitait que les partis politiques, organisations de la société civile, la diaspora et les citoyens contribuent à une modification consensuelle du système électoral. Il rappelait qu’au lendemain de sa participation au double scrutin législatif et municipal du 30 septembre 2013, son parti avait produit un rapport exhaustif sur les réformes nécessaires du code électoral, «à la lumière des insuffisances graves révélées par sa mise en oeuvre à l’occasion dudit scrutin».

Rapport qui aurait été «adressé à la présidence de la République, au gouvernement, à Elecam ainsi qu’à diverses autres institutions nationales et internationales par des moyens laissant trace».