PAYS-BAS :: La chambre d’appel de la CPI confirme l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé :: NETHERLANDS

Dans la décision qui a été lue par le juge Chile Eboe-Osuji ce mercredi 31 mars 2021, la chambre d'appel de la Cour pénale internationale indique qu'elle rejette l'appel du procureur et confirme la décision de première instance.

Il faudra souligner que le 15 janvier 2019, l'ancien président ivoirien et l’ex-chef des Jeunes patriotes avaient été acquittés de crimes contre l'humanité et libérés sous condition un mois plus tard.

Depuis cette décision, ni Laurent Gbagbo ni Charles Blé Goudé ne sont pourtant libres de leurs mouvements. Ils doivent demander l'autorisation pour quitter le territoire belge pour Gbagbo et les Pays-Bas pour Charles Blé Goudé.