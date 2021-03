Données des abonnés camerounais : Orange Money donne-t-il un coup de main aux cybercriminels ? :: CAMEROON

A cause des multiples tentatives de piratage de son compte Orange Money, une étudiante Camerounaise soupçonne une collaboration entre l’opérateur de téléphonie mobile et les cybercriminels.

Etudiante à l’Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (Essec) de Douala, Espoir Vanessa Abossolo, la vingtaine révolue, est jointe au téléphone il y a quelques jours par un homme qui se fait passer pour un employé d’Orange Cameroun, en service à Orange Money.

La conversation va durer près d’une dizaine de minutes. « Son numéro comportait plusieurs 9. Il se présente et me dit que c’est le service Orange Money. Il me demande pourquoi je ne réagis pas aux nombreux messages d’identification qu’ils m’envoient depuis ? » Espoir Vanessa rétorque à son interlocuteur qu’elle n’a reçu aucun message d’identification. Au bout de plusieurs minutes d’échange sans succès, le monsieur de « Orange Money » va brandir des menaces. « Il va me dire que si je ne me fais pas identifier rapidement, on va couper ma ligne et fermer mon compte Orange Money ». L’étudiante va paniquer, mais ne tombera pas dans le piège de son bourreau.

Pour rassurer cette dernière qu’il est effectivement un agent d’Orange Money, l’appelant va lui communiquer toutes les informations personnelles contenues sur sa carte nationale d’identité, sa date, lieu de délivrance et sa date d’expiration. « J’étais dépassée ! Tout était correct. J’ai cru que c’était vraiment Orange. Ils m’ont même donné le solde de mon Orange money et mon crédit de communication. Ils m’ont donné toutes les informations sur mes dernières transactions, et c’était sans faute. Il ne restait plus que le code secret de mon OM pour le vider».

Le cybercriminel va finalement tomber le masque quelques minutes plus tard. « Il m’a dit que je pouvais m’identifier directement au téléphone si je le souhaitais. C’est quand il m’a dit d’appuyer sur certains chiffres et de mettre mon code secret que j’ai su que c’était une tentative de piratage de mon compte Orange Money, alors j’ai raccroché». Vanessa Espoir Abossolo de se demander : « Pourquoi les gens arrivent facilement à pirater les compte de Orange ? »