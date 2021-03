CAMEROUN :: Quand les personnes et institutions érigées en modèles se confondent en contradiction :: CAMEROON

Une fois n'est pas coutume, je vais faire écho d'une situation de "presque" faits divers, mais qui inspire un certain nombre d'interrogations, d'étonnements et même de conclusions.

Les faits

Nathalie Koah, que je ne connais pas personnellement, aurait été invitée par les étudiants d'une filière marketing de l'Université Catholique d'Afrique Centrale pour partager son expérience et sa reconversion en entrepreneure et édifier ainsi la jeunesse estudiantine. Seulement, à quelques jours de la tenue de l'événement, celui-ci sera purement et simplement annulé, du fait d'une opposition d'une fin de non recevoir du Recteur de cette prestigieuse entité, au prétexte que l'invitée ne serait pas assez "clean" d'un point de vue de la très sainte église catholique dont l'image se trouverait ainsi écornée. Et les étudiants organisateurs de ladite rencontre seraient traduits en conseil de discipline.

Les interrogations

Il est quand même assez curieux pour ne pas dire extraordinaire que l'église catholique qui est supposée prêcher l'amour et le pardon soit la première à stigmatiser et à exclure au prétexte d'un passé de pécheur. Jésus n'a t-il pas dit de la femme adultère qui était sur le point de se faire lapider: "que celui parmi vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre"? Où est la compassion de l'église? Où est le pardon? Où est l'humilité ? Où est l'amour du prochain pourtant prêché à longueur de sermons? Où est la cohérence avec la bible et les enseignements de Jésus-Christ que l'église dit prêcher et suivre? N'est-ce pas totalement condradictoire? Les prêches de l'église ne seraient-ils qu'un paravent pour dissimuler l'hypocrisie la plus sidérante? Jésus n'a-t-il pas lavé les pieds de la prostituée et mangé avec des collecteurs d'impôts ? Jésus est-il venu pour les saints ou pour la rédemption des pécheurs ?

S'il faut montrer patte blanche, l'église catholique est-elle bien placée pour exclure, stigmatiser et sanctionner au prétexte d'eviter de salir son image en admettant des personnes qu'elle pense autorisée à qualifier d'impures et d'indignes? Les scandales de pédophilie, d'homosexualité et de vies familiales parallèles des plus illustres représentants de l'église catholique sont suffisamment éloquents de ce que cette institution qui s'est par ailleurs construite sur le sang et la violence ne peut pas se prévaloir de donner des bons et mauvais points en termes de sainteté. En convoquant les faits historiques, on se souvient de l'Inquisition, des bûchers, des croisades, de la bénédiction des expéditions esclavagistes européennes par le Pape Nicolas V en 1454 etc. De qui se moque-t-on? S'il fallait systématiser le principe du pécheur exclu, tous les prêtres, sœurs, fidèles et autres religieux seraient excommuniés et l'église catholique dissoute. Trève d'hypocrisie!

En conclusion

On comprend mieux pourquoi Jésus traitait si durement les docteurs de la loi et autres pharisiens qui ont pour équivalent nos "hommes de Dieu" d'aujourd'hui. On prêche une chose et on fait allègrement son contraire. Jésus ne les a-t-il pas qualifiés de "races de vipères", de "tombeaux blanchis" et "d'hypocrites"?

Ce n'est donc pas étonnant que Nathalie Koah et d'autres soient sacrifiés sur l'autel des apparences qui priment sur la sincérité et l'humilité. Elle pourtant qui a su faire amende honorable en assumant et en regrettant son passé tumultueux en guise de repentance et de reconversion professionnelle plutôt réussie.

Puisque le passé de Nathalie Koah la condamne ad vitaem eternam d'après les critères strictement humains de la "très sainte" église catholique, on s'interroge pour savoir si la même institution, dans une situation similaire, réserverait le même sort à celui qui partage avec Nathalie le poids de ce passé qui lui est reproché. Comme vous, j'ai la seule réponse qui vaille. Et c'est bien regrettable.

Paul Ella

African Revival

africanrevival2020@gmail.com