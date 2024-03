Côte D'ivoire :: Live, Côte D'ivoire 2-1 Uruguay : Revivez La Victoire Des Champions D'afrique Ici :: Cote D'ivoire

La Côte d'Ivoire a battu l'Uruguya en amical ce mardi à Lens (2-1). Le défenseur uruguayen Matiaas Oliveira a marqué contre son camp (1-0) à la 9ème minute; score à la pause.

Doué Guela a donné la victoire aux africains en toute fin de partie (2-1) à la 84ème. Le défenseur rennais reprenait un ballon de corner.

Avant ce but de la victoire, Federico Vinas avait réussi à retablir l'équilibre au marquoir à la 77ème.

Avant match

Après le partage 2-2 face au Bénin, Faé a tenu a rassurer les supporters ivoiriens:« On va se racheter et montrer que contre le Benin ça a marché à l’émotion: il y avait la présentation du trophée et l’annonce de la fin de la carrière internationale de Max Gradel. C’était donc un match avec beaucoup d’émotion.On n’a pas joué comme on aurait voulu le faire et comme on aurait dû aussi, parce que nous sommes des Champions d’Afrique. Il faut dire que c’est une bonne opportunité, face à une bonne équipe sud-américaine. Je pense d’ailleurs que c’est la meilleure équipe sud-américaine du moment. Si on arrive à faire un résultat positif face à cette équipe de l’Uruguay ça sera un bon signe. Maintenant l’Uruguay est une équipe très coriace et difficile à jouer. Si on veut exister dans ce genre de match il faudra élever le niveau sur tous les plans. »

Fraîchement sacrée à la CAN pour la troisième fois de son histoire, la sélection de la Côte d’Ivoire affrontera l’Uruguay, double vainqueur de la Coupe du Monde, au stade Bollaert-Delelis, le mardi 26 mars à 20h30. Le buteur uruguayen Mataas Vecino est absent pour cette rencontre.

Côte d'Ivoire Vs Uruguay

26/03/2024

Match amical KO 20:30 à Lens, 19 h 30 à Abidjan, 16 h 30 en Uruguay

Stade Stade Bollaert-Delelis (Lens)