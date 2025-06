Le Pr Shanda Tonme, par ailleurs, Médiateur Universel, Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI), Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR), vient d'interpeller le gouverneur de la région de l'Ouest au sujet de l’existence d’une vaste MAFIA dans les services de la Sous-préfecture de Bafoussam 1er qui détourne les archives pour dresser des faux actes de mariage, des faux actes de naissance. Le Cas de l’affaire MEDAP VEUVE NEMBOT comme exemple parmi des dizaines d’autres.

Yaoundé, le 16 juin 2025

Monsieur le Gouverneur

Région de l’Ouest - Bafoussam

DENONCIATION Relative à l’existence d’une vaste MAFIA dans les services de la Sous-préfecture de Bafoussam 1er qui détourne les archives pour dresser des faux actes de mariage, des faux actes de naissance, le Cas de l’affaire MEDAP VEUVE NEMBOT comme exemple parmi des dizaines d’autres.

Monsieur le Gouverneur,

Depuis cinq ans, une affaire défraie la chronique judiciaire à Douala et à Bafoussam et jusqu’à la chancellerie. C’est l’affaire d’une veuve, dame Medap, epse feu Nembot, complètement privée de ses biens, des biens de son feu mari, malmenée, interpellée, torturée physiquement et moralement. Mais comme chaque chose a une fin, les brillants services du secrétariat d’Etat à la défense, et particulièrement le Poste de commandement opérationnel (PCOPS), viennent de crever l’abcès, après une enquête des plus rigoureuses, délicates, élaborées et professionnelles.

Le scénario de la bande de criminels, conduite par une belle-mère en fuite à l’étranger, et bénéficiant de la complaisance de certains officiels civils et militaires, a maintenant été éventré. Il consistait à établir un faux acte de mariage pour créer une veuve, ainsi que de faux acte de naissance pour créer des orphelins, usant des Photoshop, sur des souches authentiques. Le tout pour paralyser le jugement d’hérédité. La fausse veuve devenait la vraie, première ou autre épouse. Le maître d’œuvre de fabrication des pièces, une dame, a reconnu les faits et décrit toute la procédure. Entendues au SED, ces criminelles ont été déférées devant le procureur à Bafoussam, en attendant de rejoindre la résidence des truands à la prison-hôtel zéro étoile de la ville.

Tout laisse croire, selon le scénario, que les plus hauts responsables de la Sous-préfecture étaient, ont toujours été et sont au courant de l’existence de cette mafia qui a très certainement déjà causé des préjudices à des dizaines de familles, de veuves, d’orphelins de même globalement à l’Etat à diverses circonstances, tels les concours, les examens officiels, les CNI et les Passeports.

En tout état de cause, je m’empresse de vous presser, restant respectueux et humblement citoyen ordinaire, d’engager une enquête appropriée pour mettre fin à ce véritable bordel inacceptable qui souille et décrédibilise notre administration publique, fragilise les documents officiels, et crée une insécurité documentaire et juridique aux implications bien au-delà du cadre national, donc diplomatique.

Dans l’attente, fraternelles considérations./.

PJ : 1 dossier sur l’affaire MEDAP, veuve NEMBOT

Copie : MINAT