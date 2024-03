Belgique :: An 39 Du Renouveau : Guy Andela Mobilise Les Troupes Dans Le Benelux :: Belgium

Le Président du Bureau de Section RDPC du Benelux a tenu à présider personnellement les festivités marquant le 39e anniversaire de la création du RDPC en Belgique, aux Pays Bas et au Luxembourg.

« Tous ensemble, mobilisons-nous avec détermination et sans ambages derrière le Président National, Président de la République, Chef de l’Etat en vue de la consolidation de ses ambitions et de ses idéaux de paix, d’unité, de démocratie, de justice sociale et de progrès pour notre pays », tel est le thème soumis à la réflexion et à la méditation lors de la célébration par les militants du parti de la flamme du 39e anniversaire de la création du RDPC. C’était le 24 mars 1985 à Bamenda. L’histoire retiendra !

Cette célébration a connu une euphorie générale dans les différents organes de Base du Benelux. La sous-section RDPC Holand-Nord aux Pays Bas (présidée par Angeline Isabelle Wolters Tang) quant à elle, convie les militants à la célébration du 39e Anniversaire du RDPC le 30 mars 2024 à Astronaut 22, 3824 MJ Amersfoort de 15h à 19h.

À Bruxelles les militants se sont réunis autour du Président du Bureau de Section, Guy Andela dont le principal message s’inscrivait dans la circulaire 002/RDPC/CC/SG/ DU 12 MARS 2024 du Secrétaire Général du Comité central du RDPC, Jean Nkuete.

Remobilisation des troupes

Guy Andela s’est particulièrement appesanti sur cette note qui précise formellement que la célébration des 39 ans du RDPC est une occasion de rappeler les directives de la hiérarchie du Parti visant à l’intensification, au contrôle et au suivi des inscriptions des militantes, militants, électrices et électeurs du RDPC sur les listes électorales dans chaque Bureau de vote, des cellules aux Sections, en passant par les comités de base et les sous-sections. Car, renchérit le Secrétaire Général du comité central, l’heure est à la remobilisation des troupes dans la perspective des prochaines échéances électorales.

Autour du Président du Bureau de Section RDPC du Benelux on pouvait apercevoir quelques responsables de son Bureau à l’instar de : Raphaël Bikay (Secrétaire), Joseph Seh (Conseiller du Président), Mireille Abega (Trésorière), Joseph Djengo (Trésorier Adjoint), Dieudonné Fopa (Commissaire aux comptes), Jean De Dieu Ndongo, Délégué aux conflits. On note aussi la présence du Conseiller à la communication de l’ambassade du Cameroun à Bruxelles, invité spécial du Président Guy Andela.

Guy Andela a demandé à tous les militants de respecter les directives de cette circulaire qui rappelle à tous les militants que le RDPC doit demeurer le premier parti du Cameroun. Il a demandé aux différents membres du Bureau de section de ne ménager aucun effort pour mobiliser tous les Camerounais de la diaspora du Benelux ; étant encore dans les conditions d’exercer leur droit de vote lors de la prochaine élection présidentielle.

Le Président Guy Andela, a exhorté les Camerounais sans distinction à s’inscrire massivement sur les listes électorales et à voter en faveur du candidat naturel du RDPC, le Président de la République, Son Excellence Paul Biya.