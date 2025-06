Maurice Kamto Alerte sur un Risque de Coup d'État Militaire au Cameroun en 2025 :: CAMEROON

L'opposant et candidat à la présidentielle 2025 Maurice Kamto lance une alerte solennelle : un coup d'État militaire se préparerait au Cameroun en cas de victoire de l'opposition. Selon lui, le régime du RDPC, confronté à une impasse juridique et à une défiance populaire, envisagerait ce scénario extrême pour conserver le pouvoir.

Kamto rappelle que le RDPC ne peut légalement présenter de candidat. Les mandats de ses instances dirigeantes ont expiré depuis septembre 2016, invalidant la candidature potentielle de Paul Biya. Cette situation expliquerait les "manœuvres provocatrices" du parti au pouvoir, dont le refus d'ELECAM de publier la liste électorale nationale comme l'exige l'article 80 du Code Électoral.

Dès mai 2024, Kamto dénonçait deux menaces : un coup d'État électoral et un coup d'État militaire. Des communicants officiels du RDPC ont publiquement évoqué ce dernier scénario en septembre 2023, annonçant que l'armée interviendrait si le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) l'emportait. Malgré une plainte déposée par le MRC, aucune suite judiciaire n'a été donnée, suggérant une protection politique des auteurs.

La récente visite d'un général français et l'accord secret entre l'ONU et ELECAM interrogent sur les complicités internationales potentielles. Kamto met en garde : "La France et l'ONU sont-elles conscientes du rôle que veut leur faire jouer le régime RDPC ?"

Face à la détermination populaire révélée par le meeting MK2025 à Paris, le pouvoir multiplierait les manœuvres désespérées. Certains envisageraient même de reporter l'élection lors de la session parlementaire de juin, ce que Kamto qualifierait de "coup d'État électoral".

Le candidat du MRC appelle à la vigilance : "Plus le régime réalise qu'il a perdu le soutien populaire, plus l'idée d'un coup de force militaire progresse dans ses cercles intégristes".