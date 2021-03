CAMEROUN :: Lutte contre la contrebande : un dispositif pour traquer les véhicules non dédouanés :: CAMEROON

Le nouvel outil permettra de bloquer l’immatriculation des véhicules s’étant dérogés de leurs obligations fiscalo-douanières.

Lorsque le dispositif sera mis en place, les véhicules qui n’auront pas été dédouanés et qui sollicitent des immatriculations ne pourront y avoir accès. La douane camerounaise informe qu’elle va décupler le spectre de son dispositif informatique baptisé « Cosmos » pour traquer les véhicules en circulation, mais non dédouanés. C’est le fruit d’une concertation entre le ministère des Transports et l’administration des Douanes Camerounaises.

« Il est question pour les opérationnels du Ministère des Transports de s’assurer du dédouanement des véhicules avant de les immatriculer. Dans un proche avenir, les informaticiens de nos deux administrations vont développer une application qui rendra bloquante toute procédure d’immatriculation d’un véhicule n’ayant pas été dédouané au préalable », renseigne l’administration douanière.

En attendant la mise en place de cette plateforme conjointe l’administration douanière indique qu’en 24h, l’application Cosmos a permis, entre le 24 et le 25 février dernier, de saisir huit véhicules à Yaoundé. Selon la douane, c’est « un renfort technologique de taille dans la lutte contre la contrebande des véhicules et autres engins roulants ».

De façon pratique, « Il suffit de faire entrer le numéro de châssis d’un véhicule dans l’application et vous saurez immédiatement s’il a été dédouané ou pas. Plusieurs véhicules sont immatriculés, mais non dédouanés. Or, dans la procédure normale, le véhicule est d’abord dédouané avant d’être immatriculé », indiquent les gabelous qui entendent ainsi capter plus de ressources en traquant les véhicules de contrebande.