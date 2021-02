CAMEROUN :: Maurice Kamto est un grand maitre de la communication politique. :: CAMEROON

En gagnant du terrain avec le succès populaire de sa récente visite dans l'extrême nord, il a mis à nu un mensonge. Celui qui tendait à faire croire que l'extrême nord est un fief impénétrable du RDPC.

Cette histoire est d'autant fausse que tout un PAN (président de l'Assemblée national) est allé s'y faire humilier en faisant afficher des messages haineux et hostiles à Maurice Kamto dans le but de susciter le boycott de sa visite par les populations de l'extrême nord.

Malheureusement pour le PAN, ces messages haineux ont été « lus et ignorés avec succès » par des populations enthousiastes qui sont sorties massivement pour réserver un accueil chaleureux et historique au Président Maurice Kamto du MRC et à son vice-président Mamadou Mota.

Le PAN Cavayé Djibril qui était venu à Tokombéré sans doute par calcul politique dans l'intention de neutraliser le MRC en faisant de la visite de Kamto un échec, a essuyé la honte de sa vie dans ce qu'il croyait être son jardin privé. Une véritable déculotté pour celui se voyait dans la peau d'un dieu à Tokombéré en particulier et dans l'extrême nord en général.

Aux gens du RDPC de comprendre qu'en sortant des banderoles au message haineux pour dissuader les populations de sortir à la rencontre des leaders du MRC, ils ont commis une grave erreur de communication qui les décrédibilise définitivement. Car si vous étiez vraiment dans votre fief, vous n'auriez jamais eu besoin de recourir à la haine pour empêcher les populations de sortir. Leur fidélité et leur loyauté à votre parti auraient largement suffit.

C'est dire si vous avez réussi l'exploit de montrer au peuple Camerounais que vous ne représentez presque rien dans cette région où personne ne vous écoute et qui pour vous n'a jamais été en réalité qu'un grand centre des fraudes électorales.

Le MRC quant à lui sort grand vainqueur de cette guerre froide. Il a démontré que l'extrême nord n'est pas et n'a sans doute jamais été un fief du RDPC. Il a marqué le terrain dans l'extrême. Et en politique ça compte énormément. Maurice Kamto est un grand stratège et un grand maitre de la communication politique. Quand il s'y met, rien ne peut l'arrêter à part la police du lâche autocrate.

Chaque jour qui passe, le MRC marque de nouveaux pas vers son but...La lutte politique dans une dictature est comme une course de fond qui nécessite l'endurance et la patience.

Maurice Kamto a cette patience et cette endurance. Le cœur résolument à l'ouvrage, Il vient de réaliser un grand coup politique dans l'extrême nord. Je sais que beaucoup ne l'avaient pas vu venir. Il a démontré que le MRC est plus que jamais vivant et dynamique, que le MRC avance et que le septentrion qui n'a jamais été le fief du RDPC-fraudeur sera sûrement bientôt le nouveau fief du MRC si nous travaillons bien.

Les amis, ne vous laissez pas embrouiller par les discours brumeux teintés de pessimisme des gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Le MRC ne se bat pas pour gagner quelques postes de maire ou de député en enfer. Le MRC se bat pour transformer l'enfer que représente la tyrannie en un paradis de la démocratie. C'est pourquoi nous devons rester concentrés autour de cet idéal en manifestant notre soutien de tous les instants au Président Maurice Kamto et aux idéaux du parti de la renaissance. Ce soutien est à la fois une cuirasse contre la haine du régime et le carburant qui alimente et anime toutes les dynamiques qui font du MRC la première force politique au Cameroun aujourd'hui loin devant le RDPC-fraudeur.

Laissez parler les gens.