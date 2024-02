Cameroun :: Makossa Musiki Awards (Mma) : Un Événement Pour Récompenser Les Pairs Et Pépites Du Makossa :: Cameroon

En perte de vitesse, les Makossa musiki awards souhaitent réveiller ce registre par une série d’articulations à partir du 07 au 11 avril 2024 à Douala.

Davantage sur les MMA ont été présentés aux hommes et femmes de médias au cours d’une conférence de presse tenue ce mercredi, 28 février au quartier Bonamoussadi dans le cinquième arrondissement de la métropole économique du Cameroun.

Rapprochement de la nouvelle génération avec les aînés, inspirer ces derniers et leur faire comprendre que le makossa est un patrimoine camerounais. Ce rythme musical issu du Littoral et du Sud-Ouest et qui a fait danser de nombreuses personnes et générations il y a plus de sept décennies même au-delà des frontières, se meure ou alors est en décadence.

D’où la naissance des Makossa musiki awards pour donner pleine vie à ce style musical considéré comme le “l’identité“ de la musique camerounaise par Junior Éyango, tête pensante des Makossa musiki awards. « Les Makossa musiki awards, c’est une grande cérémonie de récompense pour premièrement primer les aînés qui ont marqué l’histoire du makossa en commençant de l’initiateur Nelle Éyoum jusqu’à nos jours. C’est essayer également d’impulser de la volonté à la nouvelle génération d’adopter cette musique parce que la makossa, c’est un patrimoine qu’il faut préserver et davantage le vendre », fait savoir l’auteur-compositeur et interpréte camerounais.

À côté de cette initiative des Makossa musiki awards, se dresse une autre virtuose de la musique camerounaise et du makossa en particulier dans les années 1980 et disque d’or en. qui a accepté soutenir cette première édition des MMA de la plus belle des manières. « J’ai accepté de parrainer cet événement parce que c’est un bon projet. Il donne beaucoup d’espoir. Et du coup, si Junior Éyango n’avait pas pensé à cela, quelqu’un d’autre l’aurait fait. Il y avait un besoin. Donc c’est un projet qui a besoin de notre accompagnement », loue Prince Ndédi Éyango, parrain des Makossa musiki awards.

« Les artistes makossa sont oubliés », crie Longuè Longuè, artiste-musicien. Pour résoudre ce problème, la première édition des MMA à Douala du 07 au 11 avril se donne donc pour missions entre autres d’honorer les légendes, faire sa promotion et dénicher les jeunes talents. Le clou de l’événement le 11 avril 2024 du côté de la Place Saint David à Bonanjo-Douala mettra en lumière les artistes, les groupes de danse, les arrangeurs, les cabarets, les discothèques… qui œuvrent pour la vulgarisation du makossa et sa pérennité en leur remettant des distinctions honorifiques.

Et du promoteur des Makossa musiki awards, Junior Éyango de terminer par une main tendue pour un succès des MMA : « J’invite les sponsors, les mécènes, les artistes et les journalistes à soutenir cet événement parce que ce projet nous appartient tous ».

Photo d'illustration: : Le parrain Prince Ndédi Éyango et le promoteur, Junior Éyango. Crédit-photo : Haurizon News