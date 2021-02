CAMEROUN :: Les plus grands supporters des lions sont ceux qui exigent la bonne gouvernance :: CAMEROON

Le football Camerounais est fauché par le manque de financement d'après ce que nous apprenons de sources généralement crédibles.

D'après ce que nous lisons, la subvention de l'État au football Camerounais est dérisoire et arrive toujours tardivement et en compte-gouttes.

La solution à ce problème c'est la bonne gouvernance.

C'est pourquoi les plus grands supporters du football et de nos footballeurs sont d'abord ceux qui exigent que le pays soit bien gouverné. Car dans un pays bien gouverné il y aura toujours les moyens pour financer le football et améliorer les conditions de vie des footballeurs.

Ce qui permet logiquement de conclure que :

Exiger la bonne gouvernance c'est aimer le football. C’est penser à l'avenir des sportifs et au rayonnement du sport Camerounais. C'est donc un acte patriotique hautement appréciable.

C'est pourquoi il n'y aura jamais plus patriotes dans ce pays que ceux qui combattent la dictature, le pillage de nos ressources qui est un acte antipatriotique, et la mal gouvernance qui ternit gravement l'image du Cameroun.

Aller au stade applaudir nos lions est bien et même très bien même. Mais ce n'est parfois qu'une façon de se distraire et même de noyer ses soucis. Ce n'est pas une preuve de patriotisme.

On ne peut pas soutenir tous les jours des dirigeants corrompus, fraudeurs et criminels, et se faire appeler patriotes simplement parce qu'on à applaudi les lions indomptables le temps de 3 ou 4 matchs de football.

Je suis désolée ! Ce n'est pas ça le patriotisme. Le patriotisme vaut beaucoup plus que cela.