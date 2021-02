CAMEROUN :: Pourquoi le Comité national de Désarmement, de Démobilisation et de Réintégration ne marche pas :: CAMEROON

L ’incident est passé presque inaperçue, l’opinion publique étant totalement captivée par le Chan, coté bonheur, et les accidents graves de la circulation, coté malheur. Mais, il est suffisamment grave, car il engage la vitalité des politiques publiques de sortie de la crise qui a cours dans les zones anglophones. Il s’agit des ex combattants sécessionnistes du centre régional du Comité National de Désarmement, de Démobilisation et de Réintégration (CNDDR) de Buea qui ont envahi les rues de la ville pour protester contre la non-tenue des promesses gouvernementales, et globalement leurs conditions de vie jugées assez déplorables. Manifestation qui vient confirmer la très mauvaise santé du Cnddr, près de trois ans après sa mise sur pieds, et des milliards dépensés. Mettant ainsi à mal la mise en œuvre de la volonté présidentielle.

Au commencement était la volonté du président de la république

Le Cnddr a été mis sur pieds par décret présidentiel du 30 Novembre 2018 dans le sillage de l’appel au dépôt des armes par les sécessionnistes faite par le Président de la République, Paul Biya, lors de sa prestation de serment le 06 novembre 2018 en ces termes : « A ces entrepreneurs de guerre, qui mettent à mal notre unité nationale et prônent la sécession, il faut qu’ils sachent qu’ils se heurteront non seulement à la rigueur de la loi, mais aussi à la détermination de nos forces de défense et de sécurité. Je leur lance un appel à déposer les armes et à retrouver le droit chemin. J’en appelle tout particulièrement aux jeunes qui se sont laissés entraîner dans une aventure sans lendemain. ».

Ayant pour mission d’organiser, d’encadrer et de gérer le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants du Boko Haram et des groupes armés des Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest désireux de répondre favorablement à l’offre de paix du Chef de l’État en déposant les armes, le CNDDR est placé sous la tutelle directe du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, qui en assure la Présidence du Conseil de Direction. Le 4 décembre 2018, M. Faï Yengo Francis en a été nommé le Coordinateur National par décret présidentiel. Et le 12 décembre 2018, les trois responsables des centres régionaux de Mora, Bamenda et Buea ont été désignés par décret du Premier Ministre, à savoir respectivement MM. Dumar Bichair, Gabsa Nyagha Sixtus et Fonju Njukang Bernard. Depuis lors, le CNDDR a mis en œuvre un certain nombre d’activités salutaires. Cependant, ces actions restent largement ignorées de l’opinion publique. Ce qui n’est pas sans conséquences sur la perception et surtout les activités du CNDDR.

Il faut dire que la communication est à ce jour le maillon faible de ce Comité, car comme cela a été observé ailleurs où pareils processus ont été mis en place, celle-ci est à ce jour un aspect très négligé. Pourtant elle revêt une importance capitale pour susciter l’adhésion de l’opinion publique et des communautés d’accueil du processus, pour éviter la stigmatisation des démobilisés (motif éventuel de remobilisation), pour attiser la désertion dans les rangs des insurgés et surtout pour garantir la durabilité du financement de la campagne par les bailleurs de fonds.

La charrue Avant les bœufs

Depuis sa mise sur pied, le moins que l’on puisse dire est que le CNDDR évolue dans un environnement hostile et une perception défavorable. Pour une très grande partie de l’opinion publique, la mise sur pied du CNDDR a été précipitée pour ce qui est des régions anglophones, et très retardée en ce qui concerne la zone victime des attaques de Boko Haram. Ainsi, pour cette opinion publique, la campagne de démobilisation, désarmement et réintégration (DDR) devrait être lancée lorsqu’une médiation sera engagée entre les belligérants et un accord de paix acté. Ces observateurs évoquent le cas de la plupart des pays africains où les campagnes fructueuses de DDR ont été lancées. En Sierra Léone, au Libéria, en Namibie, en Angola et plus récemment en Côte d’Ivoire et au Mali par exemple, le DDR a démarré après la signature des accords de paix. Les conditions de sa mise en œuvre sont d’ailleurs discutées lors des négociations de paix entre les parties en conflit de manière à ce que la résolution finale, l’accord de paix, inclut le calendrier de désarmement et les modalités de dissolution des groupes armés et de réinsertion socioéconomique des ex-combattants.

Pour le NOSO, force est de constater que chacune des parties campe encore sur ses positions et s’enferme dans la certitude qu’il peut gagner ce combat. La porosité de la frontière avec le Nigéria associée aux difficultés rencontrées par les autorités camerounaises pour pénétrer certaines zones contrôlées par les milices séparatistes et stopper les flux financiers émanant de la diaspora anglophone pour soutenir l’effort de guerre, permet aux sécessionnistes de maintenir leur vitalité économique et guerrière. Le rapport de force militaire, malgré certaines avancées notables, est loin d’être définitivement inversé, ce qui enlève aux jeunes soldats actifs sur le théâtre des raisons de déserter.

Par ailleurs, le DDR intervient lorsque la puissance publique a établi une supériorité militaire sur l’adversaire après une longue campagne qui a asphyxié économiquement les insurgés, les a décapité, délogé de leur sanctuaire et affaibli dans leur capacité de nuisance et de recrutement. Le front Boko Haram offre un bel exemple de situation conflictuel où les opérations de DDR tombent à point nommé, avec dans une certaine mesure un léger retard. En effet depuis l’été 2016, l’action conjointe de forces de défense et de sécurité des pays du Bassin du Lac Tchad à fait reculer Boko Haram. Le groupe terroriste avait essuyé de nombreux revers militaires jusque dans son bastion de la forêt de Sambissa. Ses lignes d’approvisionnement étaient interrompues, ses réseaux de soutien démobilisés et ses zones de replis assiégées par les armées régulières. Devant cette déroute militaire, plusieurs militants jadis séduits par la réputation guerrière de la secte terroriste et attirés par les avantages sociaux et financiers qu’elle offrait, avaient cessé de croire au rêve du califat et avaient déserté en masse les rangs de Boko Haram. Au mois de juillet 2017, 151 membres de Boko Haram avaient embrassé le programme d’amnistie et de réinsertion lancé 07 mois plus tôt par le gouvernement du Niger, tandis que plus de 1200 ressortissants tchadiens de Boko Haram s’étaient rendus aux autorités tchadiennes. Des centaines d’autres soldats avaient rejoint leurs foyers d’origine du Nigéria et du Cameroun à la même période.

Le Cameroun était donc pressé de lancer une campagne de DDR pour prendre en charge ces repentis très souvent abandonnés à eux même et encourager les nouvelles candidatures au retour. Les autorités devront donc saisir l’occasion de ce DDR pour rattraper le retard.

La question de la sécurité des repentis

La défection des insurgés au Cameroun est d’autant plus difficile que les conditions garantissant la sécurité des démobilisés et celle de leurs familles ne sont pas totalement réunies. L’instabilité de l’environnement accroit le risque de représailles des personnes qui déposeront les armes, ainsi que la vulnérabilité des sites de regroupement, de désarmement et de cantonnement qui ont été créés. En effet, les sites d’enregistrement et de désarmement des démobilisés répondent traditionnellement à deux exigences : ils sont situés au plus près des foyers d’affrontement pour réduire au maximum le coût de la reddition, et ils doivent en même temps garantir la sécurité des combattants dès leur arrivée pour qu’ils surmontent le sentiment de vulnérabilité et la crainte des représailles de leurs anciens frères d’arme. Ces conditions ne sont pas réunies en zone anglophone et ne peuvent être réalisées que lorsqu’un accord de paix sera passé entre les parties prenantes. C’est ainsi qu’en mars 2020, l’un des repentis majeurs du DDR faisait un témoignage des plus pessimistes dans les colonnes de ‘’Cameroun Web’’ dont voici la teneur : « L’armée camerounaise se félicite néanmoins d’avoir enregistré « plusieurs centaines » de redditions ces derniers mois sans qu’il soit possible de le vérifier, ni de mesurer son ampleur possible car le mouvement des combattants séparatistes est un complexe nébuleux et de plus en plus divisé. Dans un hôtel de la capitale, Yaoundé, où il est hébergé par les autorités, nous avons rencontré, l’ancien général Nyambere, comme il l’avait fait appeler avant sa reddition l’été dernier. « Aujourd’hui, certains de mes camarades combattants ne font que défendre leurs propres intérêts », dit-il. « C’est devenu une entreprise. Ils prennent les propriétés, s’y installent, prennent les femmes. Certains ont jusqu’à 15, 20 épouses.

Les soldats tuent et les combattants tuent. J’ai rejoint le combat pour défendre les populations anglophones. Ne pas leur faire de mal. Voilà pourquoi j’ai décidé d’arrêter. Ses yeux rougissaient encore, dit-il, ayant passé trop de temps dans l’obscurité de la brousse. Il nous montre des vidéos de menaces contre lui postées sur les réseaux sociaux. Considéré comme un traître par ses anciens frères d’armes, il s’est dit inquiet pour sa sécurité. « Alors que je vous parle, ma vie est en danger. Et je ne reçois aucune aide de ce côté des autorités. Je risque ma vie. Tout peut arriver. Je garde des machettes sous mon lit. Je ne peux compter que sur moi pour ma sécurité. ». Il déplore également la lenteur des autorités à tenir les promesses faites en échange de sa reddition… notamment celle de libérer tous les prisonniers de la crise encore nombreux derrière les barreaux. Et la lenteur dans l’application des conclusions du grand dialogue national tenu à Yaoundé en octobre dernier, et censé permettre ensuite de retrouver un début de dénouement de ce conflit largement oublié. »

La question de la sécurité concerne davantage les familles des éventuels repentis, car dans un contexte où les familles des fonctionnaires et autres élites originaires des régions anglophones sont victimes au quotidien des prises d’otages, assassinats ciblés et incendies des domiciles car étant considérés comme des ‘’familles-traitres’’, le risque est décuplé pour celles des éventuels repentis. Ce qui est un écueil très important dans la reddition des combattants, car les chefs des groupes armés communiquent massivement sur les représailles qu’encourent les parents des « Blacklegs », traitres dans leur jargon.

Le déficit de crédibilité des repentis

En début décembre 2019 les responsables du CNDDR annonçaient la reddition d’environ 250 ex-combattants, et dont la très grande majorité était constituée des anciens membres de Boko Haram. Mieux encore, l’un des points d’orgue du Grand Dialogue National (GDN), qui s’est tenu du lundi 30 septembre au vendredi 4 octobre 2019, a été la présence des jeunes présentés comme étant des ex-combattants et chefs de groupes sécessionnistes. Cependant, des doutes ses sont élevés dans l’opinion publique quant à la qualité réelle de ceux-ci. D’aucuns ayant fait savoir qu’il s’agissait de personnes instrumentalisées par le gouvernement. Grosso modo, les annonces des redditions sont globalement perçues comme étant des purs ‘’effets d’annonce’’ de la part des autorités

La mainmise du gouvernement

Cette sensation a été renforcée par le fait que dans son organisation, le DDR est entièrement piloté par le gouvernement. Or, pour une bonne partie de l’opinion publique, c’est une démarche intéressante qui pourrait montrer quelques limites si tout le processus est géré par les pouvoirs publics ou des personnes investies par le gouvernement. Pour ces observateurs, il est difficile de concevoir que les groupes séparatistes, même dans de scénario d’un accord de paix préalable, puissent remettre leurs armes aux adversaires d’hier à qui ils prêtent toutes les mauvaises intentions. Si le leadership sécessionniste exige une médiation internationale pour organiser le dialogue, à fortiori la conduite d’une opération aussi sensible que le DDR qui implique que les combattants séparatistes renoncent à tout, aux armes, à leur statut de chef de guerre, à leurs possessions territoriales.

Une présence lacunaire dans l’espace numérique et cybernétique

Le CNDDR ne possède pas de site web ou de page twitter. De même, il n’est presque pas mentionné dans la presse en ligne, notamment des plateformes de vulgarisation des informations comme ‘’Opera News’’. Plus important encore, les informations provenant du CNDDR sont très faiblement reprises et partagées sur WhatsApp. Comme toute présence cybernétique, le CNDDR dispose d’une page Facebook, dont les publications sont d’ailleurs irrégulières. Cette présence cybernétique et numérique assez lacunaire rend le CNDDR aphone et atone, face à une dynamique communicationnelle très agressive des sécessionnistes sur ces supports. Une insuffisance assez préjudiciable si l’on tient compte du fait que la très grande majorité des combattants sont des jeunes, qui pour s’informer s’abreuvent essentiellement sur les réseaux sociaux et sur internet.

Peu de Couverture dans les médias classiques

Le déficit de communication du CNDDR s’observe également dans la presse classique. En effet, si ses actions sont quelques peu relayées par la presse anglophone, celles-ci sont quasiment absentes des colonnes et des émissions des médias francophones. C’est ainsi que, jusqu’à présent il n’y a pas encore eu de véritables reportages ou de débats portant sur les actions positives du CNDDR. Cette situation est largement due à la faiblesse des contacts entre les responsables du CNDDR et les hommes de médias. En guise d’exemple, depuis sa prise de fonction, le Coordonnateur National, Faï Yengo Francis, a donné une seule conférence de presse, le 30 novembre 2019.

Une impression d’institution budgétivore et de coquille vide

Cette absence de couverture des activités du CNDDR donne l’impression que cette institution est une coquille vide et juste une autre organisation budgétivore mise en place par le gouvernement. Cette impression est d’autant plus renforcée par des évènements tels que la présentation des vœux au Président de la République où le Coordonnateur était le seul représentant du CNDDR. Par ailleurs, alors que tous les observateurs et acteurs juge le rythme de « sortie de brousse » des insurgés assez lent, l’on observe un regain d’activités nocives de Boko Haram, ainsi qu’une vivacité des sécessionnistes sur le terrain.

Crise de crédibilité de forces de défense et de sécurité

La lutte contre Boko Haram peut être présentée à juste titre comme étant l’âge d’or de la force et de l’honneur pour les forces de défense et de sécurité, qui bénéficiaient d’un véritable soutien des populations. Depuis le début de la crise anglophone, cette tendance de confiance entre la Nation et son armée s’est largement inversée. Et ce ne sont pas les exactions comme ceux de Ngarbuh qui sont faites pour arranger les choses. Toute chose qui rend très difficile l’accomplissement des missions du CNDDR, car comme l’a reconnu le Coordonnateur National, Faï Yengo Francis, lui-même lors de sa conférence de presse susmentionnée : « sur le terrain, il y a des problèmes de sécurité, il y a des combattants qui ne sont pas encore sortis de brousse, qui constituent une menace permanente pour ceux qui sortent. Ensuite, il y a nos « amis » qui sont des maitres dans l’intoxication. Ils disent toujours que dès que ces enfants viennent dans la région du centre, ils seront neutralisés, voire empoisonnés ».