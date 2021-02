AFRIQUE :: Où en est-on avec la monnaie Eco ? :: AFRICA

Mai 2020 le texte validant la transformation du franc CFA en Eco ainsi que la fin de la centralisation des réserves de change des États d’Afrique de l'Ouest auprès du Trésor français a été adoptée.

L'Eco se fait toujours attendre

Le franc CFA devient sur papier l'Eco, et la parité fixe avec l'euro reste maintenue. Cependant depuis cet accord de coopération signé le 21 décembre 2019 entre les gouvernements de l’UEMOA et la France, rien n'a concrètement changé. Dans ce numéro de Business Africa, notre expert Youssouf Carius, fondateur et directeur de Pulsar Partners analyse les raisons de ce retard.

Les monnaies les plus fortes d’Afrique

Avoir une monnaie forte signifie qu’il sera moins coûteux d’importer des marchandises. L’échange s’effectuera à des niveaux plus élevés qu’auparavant. Et lorsque le taux d’échange d’un pays est élevé, sa volatilité sur le marché du Forex baisse.