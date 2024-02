Nigéria :: Retrait De La Chaîne Emmanuel Tv De Youtube Suite À Des Accusations D'incitation À La Haine :: Nigeria

Un nouveau chapitre s'ouvre dans le scandale entourant la chaîne Emmanuel TV, avec son retrait de YouTube pour violation des règles contre l'incitation à la haine. Cette décision intervient peu de temps après la diffusion d'un documentaire troublant par BBC Afrique, mettant en cause le prédicateur nigérian.

La saga a commencé le 29 janvier 2024, lorsque la chaîne YouTube de la télévision fondée par l'épouse du regretté pasteur nigérian, Evelyne Joshua, a été suspendue par la célèbre plateforme de streaming. Cette suspension faisait suite à un signalement de la part de BBC Afrique, qui a pointé du doigt une cinquantaine de vidéos jugées "abusives". Ces vidéos, dénoncées notamment par le média britannique openDemocracy, ont été accusées de contenir de la désinformation médicale ainsi que des campagnes de diffamation à l'encontre de femmes ayant dénoncé les abus sexuels de TB Joshua, selon Médiatude.

Le 17 janvier 2024, MultiChoice, une société sud-africaine exploitant les opérateurs DStv et GOtv, avait déjà retiré Emmanuel TV de ses bouquets. Cette décision faisait suite à la diffusion par BBC Afrique d'un documentaire en trois parties intitulé "Prophet or predator". Ce documentaire révélait de graves allégations d'abus sexuels, de tortures et d'autres crimes prétendument commis par le télévangéliste décédé en 2021 sur ses fidèles.

La multiplication des accusations portées contre la chaîne Emmanuel TV soulève de sérieuses préoccupations quant à la conduite du prédicateur et à la gestion de ses activités médiatiques. Le retrait de la plateforme YouTube vient renforcer les appels à une enquête approfondie sur les pratiques de cette organisation religieuse.

Face à ces révélations troublantes, les autorités compétentes sont interpellées pour prendre des mesures adéquates afin de protéger le public contre d'éventuels abus. En attendant, le débat sur le rôle des médias religieux et leur responsabilité dans la diffusion d'informations éthiques et véridiques continue de faire rage.