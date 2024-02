Côte D'ivoire :: Une Camerounaise À Daoukro: Rachel Éboa, Pasteur Méthodiste Sur Les Terres De Feu Président Bédié :: Cote D'ivoire

C’est dans la commune de feu président Henri Konan Bédié, décédé en août dernier et dont les obsèques sont prévus en mai 2024, que cette camerounaise d’origine a choisi d’annoncer la bonne nouvelle. Rencontre

« L’église méthodiste en Côte d’Ivoire, vient d’Angleterre, introduite par John Wesley. Depuis, elle est implantée un peu partout en Afrique.

En côte d’Ivoire, c’est au bord de la Lagune Ébrié que l’église s’est d’abord installée avant de gagner toutes les régions du pays », répond le Pasteur Eboa quand on lui demande ce que signifie Eglise méthodiste Son action au quotidien est essentiellement basée sur l’accompagnement.

Elle explique son sacerdoce, son action auprès des fidèles, sans oublier d'évoquer son intégration réussie. Daoukro est une ville de Côte d'Ivoire, en pays Baoulé. Chef-lieu du département et du même nom, dans la région de l'Iffou, District des Lacs, au centre du pays. Elle comptait une bonne centaine de milliers d’ habitants en 2021. C’est aussi un lieu de brassage.

« Encadrement spirituel »

« Nous avons sept églises méthodistes à l’Iffou qui sont sous ma responsabilité, comme Pasteur proposant d’amour », précise-t-elle, avant d’évoquer son travail concret.« Le premier travail d’un Pasteur, c’est d’abord l’encadrement spirituel des membres. Il faut leur une orientation dans ce sens, rendre visite aux membres, voir comment réaliser certains projets et les accompagner. Le Pasteur est un berger », raconte encore Pasteur Éboa, qui ajoute dans la foulée concernant son intégration : « Je suis très bien intégrée, bien acceptée par le peuple dont j’ai la charge. Jésus a dit qu’il n’y a pas de limite à quoi que ce soit »

