La Flambée Des Prix Du Carburant Au Cameroun : Conséquence De La Mal Gouvernance

La récente augmentation des prix du carburant au Cameroun a déclenché une vague de mécontentement parmi la population, mettant en lumière les conséquences de la mal gouvernance qui persiste dans le pays. Paradoxalement, ce sont les partisans du régime de Yaoundé qui semblent être les plus affectés par cette hausse, créant ainsi un paradoxe déconcertant.

Le lien entre la mal gouvernance et la flambée des prix du carburant est indéniable. Le régime en place semble tolérer le pillage des caisses de l'État par ses partisans, laissant de grands vides financiers difficiles à combler. Au lieu de mettre fin à l'impunité et de poursuivre les détournements de fonds publics, le gouvernement a choisi d'augmenter le prix du carburant pour compenser les pertes financières causées par ces actes de corruption.

Cette désinvolture dans la gestion des affaires publiques est l'une des principales causes de l'augmentation constante des prix et des taxes au cours des dernières années au Cameroun. En soutenant le régime de Yaoundé, on soutient implicitement cette mal gouvernance qui rend la vie plus difficile pour la population. Tant que le gouvernement restera complaisant envers les voleurs de la République et incapable de créer un environnement propice à la création de richesses, la vie continuera d'être onéreuse.

Il est temps que chacun prenne conscience que la mal gouvernance a un coût, et se plaindre aujourd'hui tout en soutenant un régime responsable de cette situation relève de l'imposture. La véritable solution réside dans l'action citoyenne : s'inscrire sur les listes électorales et voter contre la mal gouvernance lors des prochaines élections. C'est le moment de mettre fin à l'imposture et de prendre les rênes de notre propre destinée.