FRANCE :: Urgent: Samy Diko demande pardon à petit pays (vidéo exclusive)

Après 22 années de mésentente et d’invectives, Samy Diko propose d’enterrer la hache de guerre fratricide entre Petit-Pays et lui-même. "Je demande à tous les camerounais sans exception d'aimer cet homme, d'aimer ce monsieur parce qu'il a beaucoup donné à la musique camerounaise."

Pardon et réconciliation en vue

"Quelqu'en soit ce que j'ai fait et qu'il me reproche, devant Dieu, qu'il me pardonne au nom du seigneur" a clamé Samy Diko avant d'ajouter: "Nous allons prier tous ensemble pour que Petit pays le grand artiste qui a fait rêver les camerounais, les jeunes, l’Afrique et le monde qu’il guérisse au nom de Jésus "

Voici les déclarations de Samy Diko retranscrites sur sa page facebook ce jeudi

Mes chers fans,

Je vous parle de changement depuis plusieurs jours.

Je vous parle de bénédictions, de marche en avant, de passé oublié.

Je vous ai dis que je n'ai pas de rancœurs que je remettais les compteurs à zéro. Que c'est maintenant que vous aurez le meilleur de Samy Diko.



Samy Diko a fait ses déclarations lors d'une récente soirée privée à Douala auprès de mes confrères, Narcisse Price, Nguebo Hervé, Bisou Bass, Junior Sengard, Nicole Mara, Vivi koum, Samy Tuti, Titanic de Petit Pays les autres,

Vous ne rêvez pas, cherchez vos passeports vous avez bel et bien reconnu des Sans Visa.

Je vous dis tout, je partage tout avec vous sur Diko Leader official.

Je prie mes fans, frères et sœurs Camerounais d'aimer et de soutenir Petit pays, et demande également au Seigneur tout Puissant de le Guérir et d'apaiser son cœur.

En tant que l'une des grandes personnalités de la musique Camerounaise, je benis mon Aîné pour faire taire toutes confusions.

Mes dignitaires, partagez cette vidéo en masse car rien n'est plus beau que notre culture et notre musique.

Je prépare une grande surprise pour mes fans, les inscriptions seront bientôt terminées, il reste encore des opportunités à saisir, on va faire les choses en grand vous et moi.