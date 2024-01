00'

Bienvenue sur le site Camer.be pour suivre en direct le match entre la Côte d'Ivoire de Max-Alain Gradel et le Nigeria conduit par son feu follet Victor Osimhen. Coup d'envoi à 18 heure, heures du Cameroun. Au classement, les Elephants sont premiers du groupe A avec 3 points (+2) devant le duo formé par le Nigeria et la Guinée équatoriale (1 point chacun). Les 50 000 billets pour le match Côte d’Ivoire Vs Nigeria sont épuisés.