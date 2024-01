00' Bienvenue sur le site d'information Camer.be pour vivre en direct commenté le match épique entre deux géa,nts du football continental. Les Lions Indomptables du Cameroun affrontent les Super Aigles du Nigéria. Le vainqueur affronte le vainqueur du match Namibie Vs Angola.

00' Coupe d'Afrique des Nations

27/01/2024 - Kick Off 21 heures 00

Stade Stade Félix Houphouët-Boigny (Abidjan)

Nigeria Vs Cameroun

00' Le Cameroun quintuple vainqueur de la CAN (1984, 1988, 2000, 2002, 2017) a remporté son 1er titre contiental en Côte d'Ivoire, il y a 40 ans, devant son adversaire du jour 3-1. Les 2ème et 3ème titres furent acquis une fois de plus devant le Nigéria en 1988 (1-0) à Rabat au Maroc et en 2000 au Nigéria pays co-organisateur (2-2, t.a.b. 4-3).

00' Les trois sacres du Nigéria sont: 1980 Nigeria contre Algérie (3-0), 1994 Nigeria contre Zambie (2-1) et 2013 Nigeria contre Burkina Faso (1-0).

00' André-Frank Zambo Anguissa est le dernier buteur camerounais lors d'une confrontation directe entre les lion indomptables et les Super Eagles. C'était le 4 juin 2021 au Stade Wiener Neustadt Ergo Arena en Autriche.

00' La dernière confrontation directe entre les deux voisins s'est soldé par un score nul et vierge. C'était lors d'un match amical disputé au Stade Wiener Neustadt Ergo Arena le 8 juin 2021 en Autriche.

00' Au cours des 5 dernières confrontations entre les 2 nations, le Nigeria a battu le Cameroun à 2 reprises, le Cameroun a triomphé une seule fois pour 2 partages. Côté offensif, le Nigeria a marqué 8 buts et en a encaissé 4.

00' 08/06/21 Cameroun 0 - 0 Nigeria : amical - Stade Wiener Neustadt Ergo Arena en Autriche

04/06/21 Nigeria 0 - 1 Cameroun : amical - Stade Wiener Neustadt Ergo Arena en Autriche

06/07/19 Nigeria 3 - 2 Cameroun : CAN Egypte 2019 - Stade Alexandria Stadium (Al-Iskandarîah (Alexandria))

04/09/17 Cameroun 1 - 1 Nigeria : Eliminatoire coupe du monde Russie 2018 - Stade Stade Omnisport Ahmadou Ahidjo (Yaoundé)

01/09/17 Nigeria 4 - 0 Cameroun : Eliminatoire coupe du monde Russie 2018 - Stade Godswill Akpabio International Stadium (Uyo)

00' Le Nigeria a marqué à 2 reprises seulement au cours de ses 2 matches de poule Victor Osimhen et W Troost-Ekong son les deux buteurs respectivement lors du partage (1-1) contre la Guinée Equatoriale et (1-0) devant la Côte d'ivoire. La victoire (1-0) remportée devant la Guinée Bissau a été acquise grâce à un but de Opa Sanganté. Face au Nigérie, le défenseur guinéen de Dunker (Ligue 2 France) avait marqué l'unique but de la rencontre contre son camp. Le Nigéria avait dont triomphé pour se hisser en 8ème de finale.

00' Chez les lions, c'est un total de 4 buts qui ont été marqués en 3 rencontres par 4 buteurs différents à savoir: Jean Charles Castelletto face à la Guinée et face à la Gambie le trio formé par Franck Magri, Karl Toko-Ekambi et Christopher Wooh.

00' Les Super Eagles ont dominé les dernières rencontres entre les deux équipes. Ils ont remporté la victoire lors des quarts de finale de l’édition 2004 disputée en Tunisie ainsi que la victoire en huitièmes de finale lors de la finale de 2019 en Égypte.

00' Au total, huit trophées de la CAN sont répartis entre les deux nations : cinq pour les Lions Indomptables (1984, 1988, 2000, 2002 et 2017) et trois pour les Super Eagles (1980, 1994 et 2013)

00' Rigobert Song, sélectionneur du Cameroun : « Nous savons ce que nous devons faire et où nous devons aller. Nous nous sommes préparés et restons concentrés. Nous avons commencé doucement, en progressant progressivement. À ce stade de la compétition, je pense qu’il n’y a plus rien à chercher. En trois matchs, je n’ai plus le droit de calculer, je dois corriger ce qui n’a pas fonctionné. Je ferai tout ce qui est nécessaire pour obtenir un résultat positif ».

00' José Peseiro - Sélectionneur du Nigeria : « C’est un match difficile. Nous sommes en huitièmes de finale et nous jouons contre une grande équipe. Nous ne voulons pas encaisser de but, nous voulons marquer un but et maintenir notre avance. Nous espérons que l’histoire ne se répétera pas au Stade Félix Houphouët-Boigny. Même si les statistiques ne sont pas pour nous, nous allons jouer. C’est une mission qui nous a été confiée et nous allons essayer de la réaliser. Nous voulons gagner ; Nous voulons rester dans ce tournoi jusqu’à la fin. »

00' Le défenseur des Lions Indomptables Jean-Charles Castelletto a fêté ses 29 ans vendredi. C'est le 2ème anniversaire célébré dans la tanière après celui de Aboubacar Vincent célébré récemment.

XI entrant Cameroun: