Ils avaient annoncé le cataclysme, ils ont été déçus. Ils avaient annoncé le feu, ils ont été déçus. Ils avaient annoncé des soulèvements, du sang et le boycott des élections, ils ont été déçus. Ils avaient annoncé le décès du Chef de l’Etat, ils ont été déçus. Partout, dans tout, et malgré tout, le peuple camerounais a ténu bon, le Cameroun est debout et nous avançons résolument selon la volonté de Dieu, vers le destin que lui et lui seul nous réserve.

Maintenant, ce sont des histories fabriquées tantôt de rébellion à l’Est, tantôt de centaines de soldats venus de Bangui, et tantôt de bagarres au sommet de l’Etat et de la République. La vérité, c’est que nos braves forces de défense et de sécurité, ont intercepté et désarmé des hordes de rebelles, de criminels et de putschistes en débandade. La vérité c’est que le dialogue, la réconciliation et la vérité triompheront. Comment s’écrit la honte dans nos langues ?