CAMEROUN :: Messapresse en faillite :: CAMEROON

L’entreprise de distribution de presse au Cameroun accumule des pertes de 1,233 milliards de Fcfa sur six années consécutives. En plus le distributeur ne bénéficiait plus de l’assistance technique de son partenaire étranger.

La société de Messagerie de presse (Messapresse), mets la clé sous le paillasson. L’annonce a été rendue publique à l’issue de l’Assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 16 décembre 2020. Dans une note circulaire signée de sa Direction, celle-ci fait savoir que sur proposition du Conseil d’administration du 30 novembre 2020, « l’Assemblée générale extraordinaire a dans ses résolutions décidé de la dissolution anticipée de la société et de sa mise en liquidation ».

Ceci fait suite aux pertes globales de 1,233 milliards de Fcfa enregistrées durant six années consécutives. A cela s’ajoute, selon la Direction le fait que : « notre fournisseur principal en presse importée représentant 90% de cette branche d’activité a déposé le bilan privant Messapresse de son assistance technique… le principal éditeur de la presse locale n’avait plus de préférence pour Messapresse », indique la note circulaire.

Rappelons que le mauvais vent qui souffle sur Messapresse, avait conduit à un arrêt temporaire d’activités pendant plusieurs mois. Elle n’avait repris du service que le 3 septembre 2019. L’on se souvient qu’en 2017, le groupe français Presstalis, actionnaire majoritaire de l’entreprise, avait décidé de se retirer du segment relatif à la distribution des journaux, dont 80% seraient invendus. Ce qui, avait alors provoqué en partie une diminution globale de 28% du chiffre d’affaires de Presstalis en 2017 par rapport à 2016. Ceci, malgré la recapitalisation de Messapresse à hauteur de 450 millions de FCFA.