Il est 13h au lendemain de la célébration de la fête de la nativité, il fait son entrée 1m 91, taille fine élancée, tenue décontractée , casquette à l'appui le New Yorkais , Francis MBAPPE prend les reines du centre culturel Ubuntu le temps d'une demi heure face aux journalistes culturels du Cameroun ,dans le cadre du concept RJ2C Talk.

Le single «Tribute to Manu DIBANGO» longtemps attendu voit enfin le jour ce 26 décembre.

Produit et réalisé par sa maison de production “FM Groove Inc”. du côté de CUBA entre 2013 et 2014 , un hommage bien mérité rendu à “Père Manu” , jeux de basse, piano, rencontre de plusieurs variétés musicales jaillit le Soul Makossa, 2 jours d'enregistrements pour la sortie de ce “hit mémorial” qui perdure dans le temps pour celui là qui compte 30 ans dans ce registre musical.

Fiche technique et artistique de cette chanson hommage.

4minutes et 30 secondes :Tribute to Manu DIBANGO ; Francis MBAPPE tête pensante de ce projet a bénéficié de l'apport de Will Kal Run CAlhoon à la batterie; Fania All-star au cuivre; Dominic JAMES à la guitare, et d'un jeune pianiste Cubain de 20 ans.

Une musique produite en 7 temps voilà l'innovation qu'a apporté Francis MBAPPE dans ce single hommage « j'ai voulu faire de ce titre dansant , de son vivant Manu DIBANGO a eu a écouté le titre en question dès son passage aux Etats -Unis » précise ce dernier .

Il a fallu beaucoup de courage pour faire un titre en son hommage.

Rappelons que cette séance d'écoute presse s'est faite en présence de l'artiste Dony ELWOOD ; Ruben BINAM, Laurentine ASSIGA Présidente du Réseau des Journalistes Culturels du Cameroun initiatrice de cette rencontre .

Une autre grosse suprise lors de cette séance d'écoute avec un autre titre “BONABAM”( 5mn) le temps d'un voyage entre CUBA, Douala, les Caraïbes cette fois si, il répond à l'appel de ses ancêtres après 45 ans passés à l'extérieur pour un retour au Cameroun qui s'annonce très promettante avec des projets qui se peaufinent pour la jeune génération question de transmettre ce riche héritage que nous a légué Manu DIBANGO de regretté mémoire « Soul Makossa ».

C'est sur ces deux notes d'écoute musicale critique que cette séance s'est refermée aux environs de 14h00.

Biographie et parcours de l'artiste Francis MBAPPE .

Né le 17 mars 1962 au Cameroun, Francis Mbappé est un auteur-compositeur, producteur, bassiste virtuose et chanteur vivant à New York, aux Etats-Unis. Cet artiste éclectique navigue entre Jazz-rock/Jazz-fusion, afro-jazz, afro-funk, afro-blues, latin jazz ou encore musique acoustique.

Il a foulé la scène aux côtés de grands noms de la musique tels que Herbie Hancock, Manu Dibango, Fela Kuti, Ashanti Tokoto, François Louga et Ernesto Djedje.

Pour la petite histoire à l'âge de dix-neuf ans,il devient bassiste et directeur musical du groupe fondé par Manu DIBANGO de regretté mémoire, avec lequel il a fait de nombreuses tournées de 1982 à 1990. Il apparaît sur les albums Surtension, Abele Dance, Baobab Sunset et le célèbre album "Wakafrika" qui mettait également en vedette Peter Gabriel, Youssou N'Dour, Salif Keita et le roi Sunny Ade.

Dès son arrivée à New York dans les années 1990, Francis a fondé le groupe FM Tribe où il enregistre un album stylistiquement révolutionnaire intitulé ”Need Somebody".

Avant de devenir l'un des bassistes les plus recherchés de New York, Francis a également coproduit et arrangé l'album Guido Vittale pour Koning Plank, avec Annie Lennox et Dave Stewart, il a également travaillé sur la musique du film Young Maestro, avec Elizabeth Taylor sous la réalisation de Franco Zeffirelli.

Francis Mbappe dirige également sa société de production musicale FM Groove Inc., réunissant des personnes d'horizons différents dans le but d'unifier les gens à travers des actes d'expression artistique.

DISCOGRAPHIE.

Need Somebody (FM Groove, 2000;

Celebration FM Groove, 2005;

Seeds of Djuke liveWired Music, 2009;

Peace is Freedom FM Groove, 2010