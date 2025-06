CAMEROUN :: Course de l’Espoir 2025 : Usheini Hassan rattrapé par le dopage :: CAMEROON

C’est une affaire qui secoue le monde de l’athlétisme camerounais. Usheini Hassan, vainqueur de la dernière édition de la Course du Mont Cameroun, a été contrôlé positif au tramadol, un antidouleur interdit, lors de sa victoire en février 2025.

Le rapport officiel, rendu public par l’Organisation Camerounaise de Lutte contre le Dopage dans le Sport (OCALUDS), est sans appel : l’athlète affichait un taux de tramadol largement supérieur aux limites autorisées, remettant en cause la légitimité de sa performance.

Conséquence immédiate : Usheini Hassan écope d’une suspension de quatre ans de toute activité sportive officielle et se voit retirer l’intégralité de ses gains, dont les 10 millions de FCFA remportés à l’issue de la course.

Si la sanction est sévère, elle se veut exemplaire. Les autorités sportives entendent ainsi rappeler leur engagement ferme contre toute forme de tricherie et protéger l’image de cette compétition emblématique, qui attire chaque année des coureurs du monde entier prêts à gravir les pentes exigeantes du Mont Cameroun.

Pour beaucoup, cet épisode doit servir d’électrochoc et encourager le renforcement des contrôles antidopage, afin de préserver l’honneur et la crédibilité de la plus mythique des courses africaines.

