Sont les deux sujets qui animent l’actualité économique traitée par les tabloïds. Aussi bien que la loi de finance de la République du Cameroun. Le président Paul Biya et sont fils Franck sont à la une de ces journaux.

Le journal L’Indépendant de Yaoundé s’intéresse au Financement de grands projets pour parler de « Franck Biya et l’offre américaine ». Le journal informe qu’Un puissant réseau d’investisseurs via l’institution financière Rogapay basée dans l’Etat de Maryland, sous le lobbying de Franck Emmanuel Biya, en accord avec le gouvernement Camerounais, entend injecter 25 000 milliards Fcfa non remboursables, à l’effet de financer de grands projets, dans les secteurs des Finances, Transports, Travaux Publics, Télécommunications, Tourisme, Eau et Energie.

Cependant que le scandale de l’Affaire Glencore reste d’une actualité brulante. Et pour cause, on est « A la recherche des coupables ». Le journal Conjoncture Economique commente un Scandale de plus ou scandale de trop aux pays les Hauts Instructions, Paul Biya, le chef de l’Etat camerounaise semble avoir sifflé la fin de la récréation et veut désormais guillotiner tous les responsables camerounais ayant flirté de près ou de loin avec les 7 milliards Fcfa versés comme pots de vin par l’entreprise anglo-suisse et ce durant plusieurs années. C’est en toute discrétion et anonymat que l’homme du 06 novembre 1982, loin des Hauts Accords et Hautes Instructions devenus très visibles sur la scène publique camerounaise, a autorisé Laurent Esso, le Ministre de la Justice et Garde des sceaux, à solliciter la Justice britannique pour obtenir les noms des responsables camerounais impliqués dans l’affaire.

L’Economie Quotidien revient sur « L’enveloppe allouée à la reconstruction des zones en crise revalorisée ». Le Président de la République, Paul Biya a signé hier, 20 juin 2024 une ordonnance, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2024.

Alors que Cameroon Tribune parle de « Les réajustements du chef de l’Etat ». Une ordonnance du président de la République signée hier revoit certaines dispositions de loi de finances et fait passer l’enveloppe globale de 6740,1 milliards Fcfa à 7 278,1 milliards Fcfa.