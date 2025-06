ÉTATS-UNIS :: Trump va-t-il respecter sa promesse de campagne? Tourner le dos à la guerre :: UNITED STATES

Donald Trump, le président qui avait juré de tourner le dos aux aventures militaires pour recentrer l’Amérique sur elle-même, se retrouve aujourd’hui pris dans un piège politique qu’il a lui-même contribué à créer. Alors que la tension monte autour de l’Iran, la pression s’accentue sur l’homme fort du camp républicain.

D’un côté, les faucons conservateurs – ces stratèges de l’ombre obsédés par l’hégémonie américaine – réclament des frappes ciblées et immédiates sur les installations nucléaires iraniennes, en brandissant la menace d’un Iran nucléaire comme un casus belli. Pour eux, chaque jour sans bombardement est une faiblesse stratégique.

De l’autre, les ultra-isolationnistes du mouvement MAGA, piliers de la base électorale trumpiste, rappellent avec ferveur la promesse faite il y'a quelques mois : « Plus de guerres inutiles ». Ils n’ont pas oublié les slogans nationalistes qui ont fait la force de la campagne Trump : « America First », pas « Middle East First ».

Mais voilà que Trump, écartelé entre ces deux courants, vacille. Les signes d’un revirement se multiplient, et avec eux, les accusations de trahison de sa propre ligne. Comment justifier une attaque contre l’Iran quand on a fait campagne contre « les élites interventionnistes » et les « marécages bellicistes de Washington » ?

L’heure est grave : s’il cède aux sirènes de la guerre, Trump signera l’échec de l’un des rares engagements clairs qu’il avait pris. S’il résiste, il risquera de perdre le soutien des stratèges militaristes qui façonnent l’agenda républicain actuel. Dans les deux cas, l’Amérique pourrait une fois de plus être entraînée dans un conflit dont elle ne veut pas — à cause d’un président qui prétendait justement s’en éloigner.

Trump n’est plus seulement face à l’Iran. Il est face à lui-même.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur notre chaîne WhatsApp