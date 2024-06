Mémoires de manager d'artistes et de projets culturels au Cameroun : Isidore Tameu libère sa plume :: CAMEROON

En ce jour de célébration de la journée internationale de la musique, cet ouvrage de 96 pages imprimé en France par Amazon, vient remettre au bout du jour les tares qui gangrènent l'Art et la Culture Camerounaise avec en toile de fond au centre « le manager et l'artiste » les principaux acteurs de cet ouvrage classé « récit de mémoire d'un passionné issu des quartiers difficiles de Yaoundé Emana »

Onze chapitres tous aussi intéressants les uns que les autres balaient les colonnes de ce livre avec en ouverture pour illicuder sa pensée en premier chapitre "Apprendre à devenir manager d'artistes au pays des Lions Indomptables" l'auteur Isidore Tameu pose ici les fondamentaux de ce noble métier, la loyauté un casque-tête qui a disparu des habitudes de certains de nos artistes à la volée du succès . Comprendre comment fonctionne le business de l'art et de son art de vivre :

; «Changer ce qui ne marche pas avec ce qui n'a jamais marché, c'est créer un nouveau cycle de distraction contre productif» pour reprendre les mots de l'auteur, voilà dans quel environnement culturel est baigné l'artiste camerounais. Néanmoins, l'auteur essaye de donner des pistes de sortir de cette crise de son riche parcours dans le milieu pour l'avenir de notre musique et de nos artistes voilà quelques propositions émises par l'auteur à compter de la page 84 :

1- Que la SONACAM, la SCDV et les autres OGC et trouve le moyen de signer un partenariat sur 5 ans avec la SACEM et autres structures du même acabit pour la formation et la restructuration du droit d'auteur et droits voisins. Et mieux communiquer/recenser pour recruter/faire inscrire le maximum d'artistes aux OGC.

2- Le FEICOM doit encourager et subventionner toutes les mairies pour la construction de salles de spectacles communales modulables en salle de cinéma avec des espaces dédiés à un musée, à la formation et à la création sur l'ensemble du pays pour les 3 prochaines années. 360 communes. Imaginez vous...

3- Les Ministères chargés des enseignements primaires, secondaires et universitaires intègrent dès la prochaine rentrée de septembre, des programmes spécifiques sur l'éducation civique et le patriotisme en partenariat avec le MINJEC (Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique), des programmes sur la valorisation et la protection du patrimoine culturel avec le MINAC (Ministère des Arts et de la Culture), des programmes qui permettent de mieux connaître, mieux vendre et mieux aimer l'Afrique en miniature et le consommer local via le MINTOUL (Ministère du Tourisme et des Loisirs).

4- La Direction Générale des Impôts / Ministère des Finances, en collaboration avec le MINAC et les OGC devraient lancer efficacement la collecte de la copie privée. C'EST HYPER IMPORTANT. C'est potentiellement 200 milliards de FCFA qui peuvent être récoltés annuellement et réinjectés dans l'économie locale et financer la culture.

5- Le MINCOM devra se rassurer d'imposer à tous les médias une traçabilité des fiches de diffusion des contenus audiovisuels et mettre sur pied un réseau national de mediametrie. Personne ne sait qui est joué/diffusé ou et quand, combien de fois. C'est un gros problème.

6- Le MINPOSTEL (Ministère des Postes et Télécommunications) doit étendre une collaboration profonde avec notamment les GAFA (M), Tik Tok (Tencent) mais aussi les plateformes de Streamings pour garantir, sécuriser les revenus en commençant par créer une régie-référence issue de cette activité économique très lucrative. Ceci en partenariat avec les experts du MINFI.

7- Former les députés, maires et personnels de l'État sur les questions liés aux industries créatives.

8- Prévoir l'ouverture de plusieurs conservatoires de musique dès que possible, entièrement équipés et opérationnels avec pour tutelle le MINAC, MINEFOP (Ministère de la Formation Professionnelle). L'un des plus importants chapitres de cet ouvrage "mémoires de manager d'artistes et de projets culturels au Cameroun"

Très bénéfique pour les acteurs culturels et l'industrie culturelle.

À travers cette première parution, l'auteur contribue à léguér à la postérité les cymes qui decyment l'univers musical camerounais.

Il faut le préciser, les versions physiques seront disponibles à la vente au Cameroun dès le 17 juillet prochain.

En attendant , l'ouvrage est disponible en achat dans la boutique Kindle d'Amazone via le lien :

https://www.amazon.fr/MEMOIRES-MANAGER-DARTISTES-CULTURELS-CAMEROUN-ebook/dp/B0D74C7KXY

UN MOT SUR L'AUTEUR.

ISIDORE TAMEU PFEUDIE également connu sous le pseudonyme TAPHIS est un Entrepreneur spécialisé dans le développement des industries créatives en Afrique Francophone et l'administration du sport. Ayant parcouru une trentaine de pays dans le monde dans le cadre de son travail, il est:

Directeur de NUEVO MUNDO AFRICA (https:// nuevomundoafrica.com/)

- Directeur de Publication de ACTUQUO (https://actuquo.com/)

Directeur de Publication de CULTUREX (https://culturex- info.com/)

- Président de l'Association HEALING THE WORLD WITH ARTS Cameroun

- Président de l'Association Amitiés Artistiques / France

- Président de la Chambre des Icônes de l'Entrepreneuriat Jeune (CIEJ)

- Délégué Général du YAOUNDE MUSIC EXPO (YAMEX)

https://yaoundemusicexpo.com/

- Secrétaire Général Adjoint de la Fédération Camerounaise de Baseball et de Softball

Conseiller Syndical et Porte Parole du SYNAMURCA (Syndicat National des Musiques Urbaines au Cameroun)

Membre de la SONACAM (Société Nationale Camerounaise de l'Art Musical)

- Membre de la SCDV (Société civile des droits voisins)

- Membre du Conseil Camerounais de la Musique

- Membre de l'Alliance des Managers d'Artistes / France

Membre de la SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique) France.