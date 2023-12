Cameroun :: Message De Noël De Père Modeste Digwou À Ses Fidèles En Cette Nuit De Noël. :: Cameroon

Each Christmas, we are reminded that through the nativity of our Lord Jesus-Christ we receive the gift of God’s Son. A Divine Son who humbled himself to experience our humanity so that we might gain a share in His divinity. To God be the glory!

The coming of the Prince of Peace into the world brings the brilliant light of his love that dispels the darkness of hatred and despair. In this time of wars and immorality, we turn our eyes to Jesus who gives us the consolation of knowing that He, the Emmanuel is with us to help us navigate this troubled world with every grace and blessing.

As your Pastor, I pray and will pray for you and your loved ones so that the Good Lord will illuminate your life with the peace, joy and hope that only He can give.

French version

Message de Noël de Père Modeste Digwou à ses fidèles en cette nuit de Noël.

Chaque année à Noël, la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ nous rappelle que nous recevons le don du Fils de Dieu. Un Fils divin qui s'est humilié pour faire l'expérience de notre humanité afin que nous puissions avoir part à sa divinité. À Dieu soit la gloire !

La venue du Prince de la paix dans le monde apporte la lumière brillante de son amour qui dissipe les ténèbres de la haine et du désespoir. En ces temps de guerres et d'immoralité, nous tournons nos regards vers Jésus qui nous donne la consolation de savoir que Lui, l'Emmanuel, est avec nous pour nous aider à naviguer dans ce monde troublé avec toutes les grâces et les bénédictions.

En tant que pasteur, je prie et prierai pour vous et vos proches afin que le Bon Dieu illumine votre vie de la paix, de la joie et de l'espérance qu'il est le seul à pouvoir donner.