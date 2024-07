CAMEROUN :: Camwater: Avec un bilan négatif de 9,4 milliards FCFA en 2022, la gestion de Blaise Moussa inquiète :: CAMEROON

La Cameroon Water Utilities Corporation ( CAMWATER ) ne se porte pas bien, contrairement au tintamarre, propagande et ramdam entendus ça et là, à la moindre sortie de son directeur général, Blaise Moussa. L'entreprise à capitaux publics de production, de traitement et de distribution et de commercialisation d'eau dite potable, enregistre un déficit de 9,4 milliards francs CFA pour l'année 2022.

Toutefois, cet indicateur qui reste négatif, connaît une atténuation de +1,7 milliard de FCFA par rapport à celui enregistré au cours de l’exercice précédent

Ces données résultent de la session du conseil d’administration de la Camwater, tenue le 24 juillet 2024 à Douala la capitale économique du Cameroun et siège social de l'entreprise publique qui a pour directeur général, Blaise MOUSSA.

A en croire l'entreprise elle-même , cette session était principalement consacrée au suivi de l’avancement des projets inscrits dans le portefeuille du programme prioritaire quinquennal d’investissement 2023-2027.

Il est à noter que le communiqué publié à l’issue de cette réunion ne renseigne pas sur la progression progression des projets. Il donne juste à voir de façon sommaire et parcellaire, une portion des résultats financiers enregistrés en 2022 par CAMWATER. Les voyants de l'entreprise demeurent donc au rouge, et le management du directeur général, Blaise MOUSSA, loin de rassurer, et très en deçà des espérances.

Yaoundé et Douala les deux principales villes du pays, vivent toujours au rythme des robinets secs, lorsque ces derniers ne sont pas alimentés d'un liquide rougeâtre, ressemblant étrangement a l'eau des mares ou des nids-de-poule. La performance strictement négative de CAMWATER est matérialisée par son résultat net qui est de -9,4 milliards de FCFA en 2022.

Relevons tout de même que cet indicateur connaît une amélioration (+1,7 milliard de FCFA) par rapport à 2021 ou il s’est établi à -11,1 milliards de FCFA, selon des chiffres rendus publics en janvier 2024 par l’ex-Commission de réhabilitation des entreprises et établissement publics (CTR), dissoute récemment par le président de la République, et dont les compétences ont été transférées à la Société Nationale d'Investissement ( SNI).

Faut-il le souligner, c’est la deuxième année consécutive que CAMWATER enregistre des pertes après des résultats nets positifs de 1,8 milliard de FCFA et 1,3 milliard de FCFA enregistrés respectivement en 2019 et en 2020, avec l'ancien directeur général, Gervais BOLENGA. CAMWATER accusé toutefois le phénomène de déperdition de l’eau, pour de défendre de son bilan sévèrement négatif.

La lecture du dernier rapport de la CTR, renseigne que CAMWATER perd pratiquement plus de la moitié de l’eau qu’elle émet dans le réseau de distribution, en raison des fuites d’eau, la vétusté du réseau de distribution et les fraudes diverses. Il en résulte donc selon l'entreprise, un manque à gagner de 26 milliards de FCFA par exercice, soit au total 78 milliards de FCFA sur les trois dernières. années. En 2021, la CTR imputait également les pertes enregistrées par la CAMWATER à la dégradation du résultat d’exploitation lié au poids des charges d’exploitation. Selon l'ex- CTR, celles-ci sont importantes pour les postes ci-après: impôts et taxes (78,47%), transports (92%), les autres charges (78,11%).

En un mot comme en mille, il est évident que la gestion de Blaise MOUSSA ne rassure guère à la tête de la CAMWATER. La critique experte n'avait d'ailleurs pas salué sa nomination, parlant plutôt de " très mauvais casting et mains profanes pour gérer une CAMWATER de plus en plus attendue par les menages et les industries".