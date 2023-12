Cameroun :: Culture: Clara Madoua Mbani Élue Miss Kolo Magazine 2024 :: Cameroon

La 1ère édition de Miss Kolo Magazine a livré sa première cuvée de lauréates, depuis le 09 décembre 2023. Un hôtel huppé de Yaoundé a servi de cadre à cette cérémonie chic et glamour. Au terme du processus, Clara MADOUA MBANI a été consacrée reine de beauté. L'étudiante de 23 ans a, de ce fait, remporté une somme de 500.000 FCFA, remis par le promoteur de Kolo Magazine, Marinus ATANGA. Kolo Magazine est un journal panafricain qui promeut l’entrepreneuriat féminin à travers la vulgarisation de la beauté et des capacités intellectuelles de la femme.

Finesse, allure générale et mindset, ont été les caractéristiques essentielles de cette première édition de Miss Kolo Magazine. Un moment de détente ponctué par des danses, humour, défilé, jeux concours. Au total, 10 finalistes pour une seule couronne. Les candidates ont donné le meilleur de leur beauté physique et de leur culture intellectuelle pour décrocher le diadème. Le jury était composé de personnalités de la mode, de la culture et des médias. Les fans club n’étaient pas en reste. Ils n'ont cessé d'acclamer pour leur candidate de cœur .

Critères de notation

Trois au total. Un défilé de mode avec trois passages (tenue traditionnelle, tenue de ville, tenue de soirée), et un speech de trois minutes sur le thème "L’autonomisation de la femme et la promotion de la culture africaine", en passant par une phase de questions/réponses.

Au final, c’est la jeune Clara MADOUA . MBANI qui a été élue Miss Kolo Magazine pour cette édition inaugurale. Son passage en tenue traditionnelle présentait un vêtement fait de perles et de coquillages, une mixture culturelle des peuples des regions du Centre, Sud et Est. Si l’élégance de sa tenue de ville un ensemble pantalon-veste a séduit le public de par ses motifs faits de pagne africain, sa tenue de soirée, a, quant à elle, mystifié sa beauté, ressorti son charme dévastateur, avant de subjuguer par sa finesse. Une longue robe rouge flamboyant qui a ébloui le jury. L’exposé de Clara l'a finalement propulsée sur les étoiles, et scellé son destin : Miss Kolo Magazine.

Émue, elle a confié à la presse que le respect envers la femme et la promotion des cultures africaines seront son cheval de bataille. "J’ai pris la victoire avec beaucoup d’émotion. C’est mon premier concours de Miss que je gagne et mon objectif sera d’encourager les jeunes femmes à l’entrepreneuriat en leur proposant des formations professionnelles », a déclaré l'étudiante en Gestion des Ressources humaines.

La reine de beauté et ses dauphines

La Miss Kolo Magazine 2024 a remporté la somme de 500.000 Fcfa. Elle était talonnée de Marie-Louise MABIAMA, 1ère dauphine, qui a empoché la somme de 200.000 FCFA, et suivie d'Henriette MBARGA NOAH, 2eme dauphine qui a reçu 100.000 FCFA. Le soutien des fans clubs a été d'une grande motivation pour les candidates. Ces derniers n'ont cessé de pousser l'élue de leur cœur à la victoire. Mais la décision était du ressort du jury.

C'est ainsi que le fan club représentant la deuxième dauphine a reçu une somme de 50.000 FCFA, prix spécial de la meilleure animation décerné par le promoteur de Kolo magazine Marinus ATANGA. Le meilleur danseur des fans clubs a reçu 10.000 FCFA.

A propos de Kolo Magazine

Magasine panafricain créé le 25 février 2023. Il met l'emphase sur des thématiques telles que le Business, Entertaiment, Lifestyle. Le projet Miss Kolo magazine quant à lui se veut un miroir de jeunes femmes en quête de performance individuelle et d’élégance. L’initiative vise à valoriser la femme africaine, dans les aspects de la mode, la danse, l’art oratoire et la culture générale.

Vivement la prochaine édition !