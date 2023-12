Cameroun :: Banques : Afriland First Bank Certifiée Iso 9001-2015 :: Cameroon

La cérémonie de remise du certificat y relatif s'est tenue le 12 décembre 2023 à Yaoundé. Elle était conduite par la directrice générale ( DG) de la Société Générale de Surveillance (SGS), et par Youssoufa Bouba le directeur général adjoint ( DGA) d’Afriland First Bank ( AFB).

Pour ce qui est des contours de cette certification, le DGA d'AFB, Youssoufa Bouba a indiqué que «C’est le fruit d’une mobilisation générale et d’une forte adhésion qui reflètent la culture permanente de l’entreprise et qui font honneur à l’ensemble de son effectif. Notre fierté est d’autant plus grande que cette certification a été obtenue dès le premier audit, et en l’absence de non-conformité majeure ».

L'audit de septembre 2023 a accéléré les choses. Un nouveau pallier sera franchi par le groupe bancaire ; toute chose qui a inspiré ce propos au DGA d'AFB, récipiendaire mandaté pour recevoir la distinction ' « Le présent certificat n’est pas une fin en soi. Il nous engage dans le processus d’amélioration continue. Nous sommes désormais dépositaires d’une obligation irréversible : celle du respect scrupuleux et de la veille permanente sur les bonnes pratiques en matière d’amélioration de l’expérience client».

La remise de la certification ISO 9001 - 2015 au bénéfice d'AFB est un sujet de fierté pour ce mastodonte de la banque dans la sous- région Afrique centrale. Du côté de la SGS, Édouard Amatala le responsable Promotion Certification ISO, a indiqué que « nous sommes dans un environnement économique assez concurrentiel. On encourage fortement les entreprises qui se sont dotées d’un système de culture qualité à pouvoir sauter le pas. Aller vers la certification pour faire la promotion de leur service […] C’est par là que vient tout ce qui est parts de marché [...] Afriland First Bank a placé en quelque sorte la satisfaction de ses clients au cœur de sa stratégie [...] Ça va permettre à l’entreprise d’être plus compétitive. La certification intervient comme une reconnaissance ».

À propos d'Afriland First Bank

Afriland First Bank est une Société Anonyme au capital de FCFA Cinquante milliards (50.000.000.000). Cette institution bancaire camerounaise a été créée en 1987, et repose sur un large réseau de correspondants à l’international ; d’ailleurs au 31 décembre 2022, la banque affichait un encours crédit client estimé à 1 013 milliards de FCFA, une collecte de dépôts chiffré à hauteur de 1 392 milliards Fcfa et environ 436 milliards Fcfa de financements aux Etats et institutions.