Cameroun :: Isidore Tameu Officie Désormais Comme Président De La Nouvelle Chambre Des Icônes De L'entrepreneur

Outre sa casquette de producteur manager artistique, Président du Conseil d'Administration du Label Neuvo Mundo Africa , il aura la lourde charge de diriger et mener à bien les directives et actions qui lui sont assignées en tant que Président de la Nouvelle Chambre des Icônes de l'Entrepreneuriat Jeune auprès du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation Civique du Cameroun .

Travailleur acharné , rigoureux , ce natif de la région de l'Ouest en a déjà fait ses preuves et continue dans cette lancé.

Rappelons que c'est à l'issue des élections tenues le 10 décembre dernier , qu'il a été présenté comme Nouveau Président de la Chambre avec l'ensemble du bureau exécutif national constitué de 20 membres ce 11 décembre au palais polyvalent des sports de Yaoundé au cours d'une cérémonie qu'a présidé le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation Civique MOUNOUNA FOUTSOU , en présence de plusieurs personnalités de la république Camerounaise.

Notons que cette cérémonie se tient en marge de l'édition 2023 du SIPROME JEUNES/YOUTH CONNEKT qui bas de l'aile depuis quelques jours sur la cité capitale Yaoundé, sous le parrainage du premier ministre Joseph DION NGUTE.

Pour l'heureux élus Isidore TAMEU c'est un «sentiment mémorable ,pour cette lourde responsabilité a lui décerné par le Gouvernement du Cameroun , bien plus l'entrepreneuriat jeune constitue un facteur important pour le développement de notre économie , la jeunesse est le fer de lance du Cameroun, étant moi même un entrepreneur je sais les réalités de ce secteur d'activité qui nécessite un encadrement de la part du Gouvernement, les jeunes camerounais sont dévoués, créatifs et très engagés» souligne t-il a lui de renchérir, «nous avons du pain sur la planche, je reste ouvert pour toute inquiétude, sollicitation de la part de mes jeunes collègues entrepreneurs». Une cérémonie qui s'est soldée dans les réjouissances avec un cahier de charge bien établie pour les nouveaux promus , des actions concrètes sont attendues dans les prochains jours , semaines ,mois à venir.