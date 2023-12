France :: Jocelyne Bizart La Tigresse De La Musique Mbamoise

Jocelyne Bizart, une chanteuse rayonnante de la scène artistique camerounaise, elle est la marque d’un grand talent musical au sein d’une famille où la musique est profondément enracinée. Lorsque l’on évoque l’univers ensorcelant du Bitkusi, le nom de Jocelyne Bizart brille de mille feux à cause de sa voix mélodique. C’est dans les années 90, qu’elle se démarque en tant que danseuse aux côtés des grands artistes camerounais, notamment Jean Marie Ahanda. Cependant, ce n’est qu’au début des années 2000 que Jocelyne Bizart décide de suivre la voie qui la mène vers la gloire.

Inspirée initialement par la musique de Béti-Béti, elle prend son envol avec le légendaire morceau “SOS je suis en danger”, en duo avec Fingon Tralala. Cette chanson la propulse au sommet des cieux musicaux, et elle commence alors à parcourir le monde pour répandre sa force musicale. “Mon Pilon” est le titre qui vient consacrer la puissance vocale de Jocelyne Bizart, captivant les cœurs de tous ceux qui l’écoutent. Avec charme et grâce, elle devient une artiste incontournable, prête à prêter sa voix en soutien à ses collègues artistes dans leurs clips. La musique coule dans ses veines, un reflet profond de sa culture Mbamoise, à laquelle elle reste fidèlement attachée.

De temps à autre, elle s’aventure au cœur de ses terres natales, se ressourçant au sein de paysages majestueux, où la contemplation des sommets et l’air éthéré nourrissent son identité plurielle, mais sans jamais oublier la musique qui l’anime. Nombreux sont ceux et celles que Jocelyne Bizart a guidés sur la voie de la musique, partageant son ambition et son amour pour cet art qui la consume. Sa passion l’a également conduite vers le monde des investissements artistiques. Aujourd’hui, elle est promotrice du complexe culturel YUNIKA, situé à Bafia, à 120 kilomètres de Yaoundé. Dans cette ville animée, le complexe ne désemplit jamais, surtout les week-ends, où il faut réserver sa place à l’avance pour être sûr d’avoir une bonne place et participer à la soirée de façon festive. La maîtrise de Jocelyne dans la gestion d’une entreprise de cette envergure est indiscutable.

Elle connait manager. Toujours au four et au moulin. Des artistes de renom sont régulièrement invités à se produire sur scène, et la cuisine servie est tout simplement exemplaire, avec ses côtelettes de porc ou de poisson grillées, accompagnées de vin et de bière qui coule à gogo. Si l’ambiance devient un peu trop trépidante et qu’on soit fatigué, il est toujours possible de se reposer dans une grande tranquillité, sachant que la sécurité est une priorité absolue, avec des caméras de surveillance sous le contrôle vigilant d’un personnel dédié.

Le complexe culturel YUNIKA est un véritable bijou, orné des œuvres des plus grands artistes. Le matin, on peut s’y régaler d’un thé accompagné d’une délicieuse pâtisserie confectionnée avec sourire par la gérante elle-même. L’ambiance y est subtilement luxueuse, vous comblant de douceur et de raffinement. Jocelyne Bizart, une artiste dont le talent et la passion transcendent la musique pour toucher tous les aspects de la vie culturelle camerounaise.