La rencontre opposant sur la pelouse du parc des princes, le mardi 8 décembre 2020, le PSG et le le Basaksehir Istanbul, avait été entaché par un incident jugé raciste. Ce qui a conduit à la suspension du match et à son report.

Non content d’un tacle très vigoureux de Presnel Kimpembe sur Fredrik Gulbrandsen (un geste qui n’avait pas été sanctionné) l’entraineur adjoint de l’équipe turrc , Webo avait hurlé pour désapprouver. Voulant connaître qui était l’auteur de cette protestation venant du banc de touche turc , l’arbitre principal s’est tourné vers le 4e arbitre qui a dit c’est le noir(negru en roumain) en désignant Webo. L’ex-international camerounais aujourd’hui entraîneur adjoint de Basaksehir, n’a pas trouvé acceptable que le quatrième arbitre de la rencontre, le Roumain Sebastian Coltescu , utilise le terme de « negru » (« noir » en roumain) pour le désigner. « Why you said “negro” ? » (« pourquoi avez-vous dit “negro” ? »), a-t-il répété encore et encore au quatrième arbitre.

L’intervention de Demba Ba, international sénégalais, remplaçant ce soir sur le banc du club turc, n’a pas contribué à baisser la tension. Il a lancé à Sebastian Coltescu : « Quand vous parlez d’un homme blanc, vous ne dites jamais ce “type blanc”, vous dites simplement “ce type”, alors pourquoi quand vous mentionnez un homme noir, vous dites “ce type noir” ? ».

L’extrême droite française accompagnée par la mouvance des <<Laicards>> comme caroline fourest , a voulu disqualifier cette prise de parole très colérique de Demba Ba au motif qu’il était un islamiste proche de Tariq Ramadan et de Kemi Seba. Mais ça, c’est une autre histoire.

D’autres éléments interviennent désormais dans le dossier. Webo serait lui aussi accusé de racisme. Selon la presse roumaine, il aurait qualifié tous les roumains de <<gitans>>.

Ce qu’il est désormais convenu d’appeler l’affaire Webo divise le monde du foot entre ceux qui soutiennent l’ex-international camerounais et ceux qui trouvent excessifs les accusations de racisme. Nous avons vu se reconstituer le temps de la médiatisation de cet incident le clivage droite-gauche. L’affaire a même pris une dimension géopolitique par les interventions du président turc Recep Tayyip Erdogan qui a réagi en dénonçant les propos tenus par cet arbitre roumain. « Notre représentant condamne fermement les remarques racistes faites à l'encontre de Pierre Webo de l'équipe technique de Basaksehir, et je pense que les mesures nécessaires seront prises par l'UEFA. Nous sommes inconditionnellement contre le racisme et la discrimination dans le sport et dans tous les domaines de la vie », pouvait-on lire sur son compte Twitter. De même plusieurs membres du gouvernement Turc sont montés au créneau pour exprimer leur indignation. C’est le cas du chef de la diplomatie turque Mevlüt Cavusoglu qui a tweeté :<< Nous soutenons l'attitude honorable de Basaksehir face au racisme, qui est un crime contre l'humanité>>.

Et l’Afrique dans tout ça. Les élites de cette région du monde n’ont pas l’habitude de dénoncer l’odieux racisme que subissent leurs diasporas. Leur silence devant l’assassinat de Georges Floyd a étonné la planète entière. On a manifesté partout dans le monde sauf en Afrique. Et pourtant Floyd, c’est leur frère. Disait-on ici en occident. Un politicien ivoirien nommé Koulibaly , agregé d’économie, ex-président de l’assemblée nationale ivoirienne s’est cru malin de publier une vidéo où il nous expliquait que les africains n’avaient pas manifesté parce qu’ils ont faim. Oui l’homme de la rue a faim mais pas nos élites. Nous avons en Afrique les politiciens les plus riches au monde. Le seul moment où nos élites politiques trouvent le courage d’affronter l’occident, de critiquer le racisme, c’est quand Amnesty international leur demande des explications sur les bavures contre leurs propres populations. Fermons cette parenthèse avec nos dirigeants.

Parmi les soutiens sportifs les plus remarqués de Webo se trouvait Kilyan Mbappe qui avait publié sur la toile un message adressé à Webo : << We are with you>>. Bien avant la publication de ce message l’international français avait remis son maillot à webo. Un geste très symbolique. D’autres footballeurs comme Roger milla ,Neymar , Nicolas Pepe, Armel Kana avaient relayé des messages contre le racisme. Pour Patrick Mboma : << s’exprimer en disant la personne noire, même si ce n’est pas raciste est une provocation en elle-même. Ce n’est pas à un arbitre de venir faire cette provocation>>. Vikash Dhorasso avait profité de cet incident pour pointer du doigt le racisme structurel du football de haut niveau. Les noirs sont nombreux sur les terrains, mais on ne les voit nulle part en France comme entraineurs. Déplorait-t-il.

A contre-courant de ce cortège de soutiens , on a remarqué les réactions de ceux qui trouvent que l’antiracisme en fait trop. C’est le cas de l’ex-magistrat à la retraite Philippe Bilger. Il déplore qu’on soit parti d’une cause légitime qui est l’antiracisme pour tomber dans une sorte de délire. Elisabeth Levy n’est pas loin de cet angle d’analyse. Elle a qualifié la vague de protestations née de cette histoire de <<délire du politiquement correct>>. Serait-il raciste de dire d’un noir qu’il est noir ? se demandait-elle. Au-delà du ridicule poursuivait-elle on touche là à l’injonction contradictoire de cet antiracisme qui a besoin de racistes. Pour Jean Claude Dassier qui fut président de l’Olympique de Marseille, le football a voulu à travers cet incident se payer une bonne conscience. Il est important de préciser que ces trois individus : Bilger , Elisabeth Levy , Jean Claude Dassier, n’ont jamais dénoncé la négrophobie. Tout au contraire ils ont toujours soutenu ses auteurs. A l’inverse ils ne manqueront pas de se pavaner sur les plateaux de télévision pour dénoncer le plus banal incident supposé antisémite. On appelle cela de l’indignation sélective.

Il n’est pas courant que nous autres les noirs nous soyons soutenus dans nos colères par cette élite intellectuelle qui domine en France, la circulation des idées. Souvenez-vous de l’indignation provoquée il y a quelques années par les propos négrophobes de Guerlain qui traitait les noirs de paresseux. Les africains avaient menacé de vider leurs armoires des parfums de Guerlain et se rendre devant les magasins du milliardaire raciste pour les jeter par terre.. Un ponte de l’université nommé Mafesoli, avait déclaré : << si vous jetez ces parfums par terre, j’irai les ramasser>>.

En même temps reconnaissons-le, la famille anti-raciste elle-même n’a pas examiné l’affaire Webo à partir d’une lecture monolithique. Tant mieuix. John Barnes, ancien joueur de Liverpool , extrêmement populaire Outre-Manche et connu comme un militant antiraciste a trouvé exagéré les accusations de racisme contre l’arbitre roumain. Il a écrit dans les réseaux sociaux :

<< Its NOT racist to describe the offender as the black one! We are telling people to call us black.. he doesnt know his name there are 6/7 coaches standing together all turkish .. 1 is to be sent off , the ref says which one THE BLACK ONE what else can he say to let the ref know?>>

Nous avons commencé ce billet par cette interrogation à propos du comportement de Webo : Révolte justifiée ou hypersensibilité ? Les propos du 4e arbitre n’ont pas été vécu comme offensants parce qu’ils étaient intrinsèquement racistes mais parce qu’ils étaient perçus comme racistes par des individus régulièrement confrontés à l’expérience du racisme. En partant de ce prisme d’analyse on pourra admettre qu’il s’agit d’une colère justifiée ou alors compréhensible. La réaction d’Achille Webo nous a paru salutaire parce qu’elle sonne comme une mise en garde contre toute personne qui serait tenté par le racisme sur un terrain de football. Par ce comportement et la solidarité qu’il a pu susciter par l’arrêt du match , on entend les footballeurs noirs déclarer : <<Chaque fois qu’il y aura un incident de cette nature , nous allons quitter le terrain>>. Pour autant on ne saurait soutenir que désigner un individu en utilisant le mot « noir » représente une gravité très élevée dans l’échelle des incidents racistes. Il y a eu polémique sur l’utilisation du mot nègre. L’arbitre roumain aurait parlé de « negru en roumain ». A moins qu’il ne soit très inculte il ne saurait ignorer que ce mot possède

une origine raciste. On peut donc admettre qu’il y a eu maladresse. Toutefois, le caractère raciste d’un mot dépend aussi de celui qui l’utilise. Les penseurs noirs ne s’étaient-ils pas réapproprier le mot nègre. Cheihk Anta Diop n’utilise-t-il pas le mot nègre dans le titre de son chef-d’œuvre : Nations nègres et culture. Aimé Césaire une autre sommité de la pensée noire ne se définissait-il pas comme un nègre fondamental ?

Revenons une fois de plus à l’interrogation qui annonce ce billet : Révolte justifiée ou hypersensibilité ? Il y avait dans l’attitude de Webo de la révolte justifiée et de l’hypersensibilité. Pour autant cette hypersensibilité n’est pas condamnable. On peut même penser à la limite qu’il faudrait l’encourager. Le noir d’occident doit rester hypersensible. C’est ce qui lui permet de garder la vigilance maximale.