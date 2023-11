Cameroun :: Orange Max It : 22 Millions D’abonnés Aujourd’hui Et À Termes : 17 Pays Sur 2 Continents. :: Cameroon

Orange Afrique et Moyen Orient a déployé toute son artillerie en direction de Douala, la capitale économique du Cameroun à l’occasion du lancement de son application « Max it » qui maximise les télécoms, les services financiers et le e-commerce.

La super-application porte bien son nom « Max it » avec une racine au superlatif : maximiser le gain dans tous les services qu’offre Orange pour faciliter la vie de tous les utilisateurs de Max it indépendamment de leur opérateur. Au cours de la conférence de presse de lancement qui a eu lieu au stade Omnisport de Bepanda, flambant neuf, on a mis les petits plats dans les grands. Orange était représentée au plus haut niveau.

Sur la table des intervenants, Christel Heydemann, Directrice générale du groupe Orange, Jérôme Hénique, Directeur Général Afrique et Moyen Orient, Brelotte Ba, Directeur Général adjoint Afrique et Moyen Orient et enfin, Patrick Benon, Directeur Général d’Orange Cameroun. Et pour joindre l’utile à l’agréable, Petits Pays et Davido, des artistes de renom qui ont soulevés la foule au cours d’un concert de musique très couru.

De la bouche des quatre Directeurs, on a été édifié sur Max it, la « Super-app » développée par les équipes d’Orange en Afrique pour les clients Africains. Elle fusionne les domaines des télécommunications pour gérer sa ligne mobile et fixe. Les services financiers notamment Orange Money avec tous les services de transfert d’argent au niveau national et international, de paiement, de virements bancaires, de crédit et d’épargne. Le e-commerce quant à lui offre des contenus digitaux notamment des jeux en ligne, la musique, les TV et vidéos. Mais aussi un service de billetterie digitale permettant aux clients d’acheter leur billet de concert, de transport et autres. L’expérience pratique a été faite pour le méga concert qui a eu lieu au stade omnisports.

Avec, pour cerise sur le gâteau, Orange Max it offre une plus-value exceptionnelle dans le monde de la téléphonie mobile en ce sens qu’il est « accessible par tous indépendamment de l’opérateur avec Orange Money comme socle de paiement tout en acceptant d’autres solutions pour le règlement des achats » Bien plus, Max it est disponible dans différentes langues en intégrant les spécificités locales. Ce qui a fait dire à Christel Heydemann que « Max it reflète parfaitement l’esprit d’innovation de Orange en Afrique et au Moyen Orient en regroupant l’ensemble de nos services et ceux de nombreux partenaires »

Au finish, cette application trois-en-un vient opérer une révolution dans le mobile autant qu’elle se présente comme une vitrine des services Orange. Ce d’autant plus que c’est une co-construction qui a mobilisé toutes les parties prenantes de la filière à savoir les employés, les clients, les partenaires et les distributeurs et qui a abouti à cette interface unique, simple, personnalisable et inclusive. Pour Jérôme Hénique « C’est une plateforme évolutive qui ouvre de nombreuses perspectives de développement pour le continent »

Qui peut être téléchargé sur Play store ou App Store.